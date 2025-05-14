Конор Макгрегор назвал Шевченко величайшей женщиной-бойцом

Бывшая звезда UFC, ирландский боец Конор Макгрегор, поделился своим восхищением чемпионкой UFC в найлегчайшем весе, Валентиной Шевченко. В своём инстаграме Макгрегор написал: "Валентина "Пуля" Шевченко - просто неземная! Великолепная женщина-боец. Для меня она - величайшая женщина-боец в истории".

Высокая оценка Макгрегора приходит после того, как Шевченко успешно защитила свой титул чемпионки UFC в со-главном бою турнира UFC 315, который прошёл в Монреале, Канада. В пятираундовом поединке она одержала победу над Манон Фиоро из Франции, выиграв единогласным решением судей. Эта победа стала 25-й в карьере Шевченко, а для Фиоро - вторым поражением в MMA.

Шевченко продолжает демонстрировать исключительное мастерство, укрепляя свои позиции как одна из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.