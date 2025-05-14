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Конор Макгрегор назвал Шевченко величайшей женщиной-бойцом

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывшая звезда UFC, ирландский боец Конор Макгрегор, поделился своим восхищением чемпионкой UFC в найлегчайшем весе, Валентиной Шевченко. В своём инстаграме Макгрегор написал: "Валентина "Пуля" Шевченко - просто неземная! Великолепная женщина-боец. Для меня она - величайшая женщина-боец в истории".

Высокая оценка Макгрегора приходит после того, как Шевченко успешно защитила свой титул чемпионки UFC в со-главном бою турнира UFC 315, который прошёл в Монреале, Канада. В пятираундовом поединке она одержала победу над Манон Фиоро из Франции, выиграв единогласным решением судей. Эта победа стала 25-й в карьере Шевченко, а для Фиоро - вторым поражением в MMA.

Шевченко продолжает демонстрировать исключительное мастерство, укрепляя свои позиции как одна из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/445893
Теги:
Валентина Шевченко
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