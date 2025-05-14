Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией и с 26 мая начнёт работу на посту наставника национальной команды Бразилии. Информацию об этом подтвердил журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Анчелотти покинет "Реал" после заключительного матча сезона Примеры против "Реала Сосьедад". Итальянский специалист возглавлял мадридский клуб с 2021 года, а его возвращение состоялось после успешной работы с командой в период с 2013 по 2015 годы.

Под его руководством "Реал" дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Тренер, чей опыт и успехи в Европе широко признаны, теперь готов взяться за новый вызов - возглавить одну из самых титулованных команд мира.

Карло Анчелотти оставляет за собой наследие в мадридском клубе и теперь будет строить будущее бразильского футбола, что станет важной вехой в карьере специалиста.