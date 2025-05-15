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Иштван Ковач назначен главным арбитром финала ПСЖ - "Интер"

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- Самуэль Деди Ирие
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Румынский арбитр Иштван Ковач назначен главным судьей финала Лиги чемпионов УЕФА 2025 года. Встреча между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянским "Интером" состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Для 40-летнего Ковача это уже третье назначение на финал европейского клубного турнира. В 2022 году он обслуживал решающий матч Лиги конференций между "Ромой" и "Фейенордом", а в 2024-м - финал Лиги Европы, где встретились "Аталанта" и "Байер".

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ковач судил семь матчей, в том числе ответный поединок 1/8 финала между "Ливерпулем" и ПСЖ. Его уверенное и объективное судейство заслужило высокую оценку со стороны УЕФА, что и привело к назначению на главный матч сезона.

Назначение румынского арбитра подчеркивает его статус одного из лучших рефери Европы, способного справляться с давлением самых ответственных встреч. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за его работой в финале 31 мая.


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URL: https://www.vb.kg/445897
Теги:
УЕФА, футбол
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