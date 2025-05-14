В Сокулуке экс-чиновники вывели 8 га земли в частную собственность

ГКНБ выявил факт незаконного вывода муниципального земельного участка, расположенного в Бишкеке, в частную собственность. Участок площадью 8,03 га по улице Баетова был передан аффилированным лицам, включая родственников бывших должностных лиц Сокулукского района Чуйской области.

Должностные лица Сокулукского района, нарушив правила пользования земельными ресурсами, вывели участок в частную собственность с целью личного обогащения. Земля, предназначенная для коммерческого использования, была неправомерно передана близким родственникам экс-чиновников.

Нынешний владелец участка признал факт нарушения и добровольно передал землю на баланс государства. Этот участок, предназначенный для коммерческой застройки, нанес государству значительный финансовый ущерб, так как оно не получило потенциальную выгоду от его использования.

На данный момент проводятся активные следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных к коррупционной схеме.