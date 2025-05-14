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Сегодня выступят в Бишкеке венгерский тубист и казахстанская пианистка

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 14 мая, в 15:00 в Малахитовом зале Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдёт уникальный концерт "Туба и фортепиано, в сопровождении оркестра".

В программе - произведения от барокко до современных композиторов. Слушатели услышат музыку Иоганна Себастьяна Баха, Дмитрия Шостаковича, Лео Вайнера, Эннио Морриконе, Никколо Паганини и венгерский чардаш.

На сцену выйдут виртуозный тубист из Венгрии Ласло Залан Ковач и казахстанская пианистка Рината Нуржанова. Их выступление прозвучит в сопровождении оркестра Театра оперы и балета под дирижёрством Захара Бутенко.

Вход свободный. Количество мест ограничено. .


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URL: https://www.vb.kg/445902
Теги:
Казахстан, концерт, музыка, Венгрия, Бишкек
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