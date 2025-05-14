В Бишкек начали поставлять генераторы для ранней диагностики онкологии

Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке получил первую партию генераторов технеция-99m от российской госкорпорации "Росатом". Об этом сообщает пресс-служба "Росатом-Центральная Азия".

По ее данным, поставки будут осуществляться на регулярной основе в рамках международного сотрудничества с МАГАТЭ и программы "Лучи надежды".

Генераторы типа ГТ-5К, произведённые АО "НИФХИ им. Л. Я. Карпова", позволяют получать технеций-99m - ключевой радионуклид для диагностики онкологических, кардиологических и других заболеваний. Он применяется в 80% процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ).

Использование технеция-99m существенно повышает точность выявления патологий на ранних стадиях, что способствует более эффективному лечению и увеличивает выживаемость пациентов.

Сотрудничество реализуется АО "В/О "Изотоп", входящим в Научный дивизион "Росатома", и направлено на развитие инфраструктуры ядерной медицины в Кыргызской Республике.

По словам гендиректора АО "Изотоп" Максима Кушнарева, доступ к современным технологиям поможет улучшить качество диагностики и снизить смертность от онкологических заболеваний.

Заведующая отделом ядерной медицины НЦОГ Гульнара Рыспаева отметила, что данный шаг является важным этапом в развитии национальной системы здравоохранения и усилит сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в области ядерной медицины