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В Кыргызстане 16–17 мая ожидается жара до 40 градусов

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- Назгуль Абдыразакова
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По данным Кыргызгидрометеорологической службы МЧС, 16–17 мая 2025 года на территории республики ожидается жаркая погода:

В дневные часы в долинных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей температура воздуха повысится до +35…+40°С.

В долинах Таласской области до +33…+38°С.

В связи с высокой температурой и сухой погодой населению рекомендуется избегать длительного пребывания на открытом солнце в дневное время, носить головные уборы, пить больше воды и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара.

Сельхозпроизводителям рекомендуется обеспечить обильный полив сельскохозяйственных культур.


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URL: https://www.vb.kg/445907
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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