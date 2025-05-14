В Кыргызстане прошел конкурс турецких песен

Центр обучения турецкому языку (TTÖMER), работающее в Кыргызстане с 1996 года, организовало конкурс турецких песен в рамках Дня турецкого языка. В мероприятии приняли участие граждане Кыргызстана и Турции. В состав жюри вошли преподаватели факультета искусств Кыргызско-Турецкого университета "Манас" (КТМУ). Назима Джумакадырова заняла первое место в конкурсе со своей песней "Сил баштан". На мероприятии были вручены путевки в Турцию и отмечен День турецкого языка.

Мероприятие, состоявшееся в Большом концертном зале Киргизской национальной филармонии, вызвало большой интерес у граждан Кыргызстана и Турции.

Членами жюри конкурса стали преподаватели факультета искусств Кыргызско-Турецкого университета "Манас" (КТМУ) Неджип Йылгын и Гёкхан Унсал, преподаватель музыки Бишкекской турецкой школы Шафак Баш и преподаватель музыки Бишкекского музыкально-педагогического колледжа Уфук Баш.

В Большом концертном зале прозвучали турецкие песни

В конкурсе 10 студентов исполнили турецкие песни. Среди стажеров первое место заняла Назима Джумакадырова с песней "Сил Баштан", второе место Нурсултан Сыртбаев с песней "Сабрет", а третье место с песней "Бу геже олюрюм" занял Рискелди Старбек.

Участникам конкурса и лицам, принявшим участие в розыгрышах, проведенных на мероприятии, были вручены путевки в Турцию. Путевки в Турции вручили представитель Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Кыргызстане Тахир Осман Тахир, координатор Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в Бишкеке Мехмет Бодур и военный атташе посольства Турции в Бишкеке полковник Толга Такимджы.

"Наша единственная цель - чтобы кыргызские студенты служили Кыргызстану"

Советник по образованию посольства Турции Кюршат Дулкадыр в своем выступлении подчеркнул, что единственная цель бесплатных образовательных услуг, предоставляемых Турецкой Республикой, заключается в том, чтобы кыргызские студенты служили Кыргызстану.

Дулькадир заявил, что Центр турецкого языкового образования Турции является крупнейшим учебным центром в Центральной Азии, и сказал: "В 1992 году между Турцией и Кыргызстаном было заключено образовательное соглашение. TTÖMER начал свою деятельность в 1996 году. Мы увеличили количество наших курсов, учитывая интерес молодежи к турецкому языку. В этом году мы обучили около 8 тысяч студентов. Мы добились этого. Мы добились этого при вашей поддержке".

Также отмечался День турецкого языка

В ходе мероприятия указ Караманоглу Мехмет-бея, объявившего турецкий язык государственным, был инсценирован в моноспектакле по случаю Дня турецкого языка, отмечаемого в Турции 13 мая.

Кроме того, на мероприятии был показ мод специальной традиционной одежды, изготовленной ученицами Кыргызско-турецкого Анатолийского женского профессионального лицея.