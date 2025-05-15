В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, который отменяет уголовное наказание за лайки и другие знаки одобрения в социальных сетях. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс республики. Теперь в статьях, касающихся призывов к терроризму и экстремизму, официально закреплено: лайки, "классы" и подобные реакции не считаются преступлением. Полный текст закона вскоре опубликуют в официальной печати.

Ранее, в октябре прошлого года, сам Рахмон потребовал от МВД прекратить уголовное преследование граждан за лайки. Тогда президент жестко раскритиковал практику силовиков, подчеркнув, что подобным обвинениям нужно положить конец.

Весной 2025 года за отмену уголовной ответственности высказалась Генеральная прокуратура. Депутаты нижней палаты парламента поддержали инициативу, уточнив, что нововведение касается именно технических действий вроде лайков и не распространяется на реальные призывы к насилию.

До принятия этого закона ситуация выглядела иначе. По данным Генпрокуратуры, к апрелю 2025 года за лайки и комментарии под подозрительным контентом в тюрьмах находились 1507 человек. Речь шла о видео- и текстовых материалах, которые власти квалифицировали как экстремистские или террористические.

Ранее подобные приговоры выносились регулярно. Так, в 2018 году житель Хатлонской области Алиджон Шарипов получил 9,5 лет колонии за лайки под видео с выступлениями лидера запрещённой Партии исламского возрождения. А в 2019-м бывшего имама из Пенджикента осудили на 1 год и 4 месяца за "класс" в соцсети "Одноклассники".