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Родители и ученики выступили в защиту школы и детского сада "Акыл Ордо"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Родители, педагоги и ученики обращаются к руководству страны с просьбой сохранить уникальное образовательное учреждение, оказывающее помощь детям с особыми потребностями. Речь идет об Авторской школе-комплексе и детском саде "Акыл Ордо", который более 30 лет работает в Бишкеке, обеспечивая инклюзивное образование, социализацию и всестороннее развитие детей. Сегодня учреждение оказалось под угрозой закрытия из-за вопросов к предыдущим владельцам здания. Коллектив школы и родители учеников просят не допустить уничтожения того, что создавалось десятилетиями во благо детей.

Ниже обращение родителей, педагогов и учеников:

Президенту Кыргызской Республики

господину Жапарову С.Н.

Председателю ГКНБ Кыргызской Республики

генерал-полковнику Ташиеву К.К.

Председателю Конституционного суда Кыргызской Республики

Осконбаеву Э.Ж.

Коллективное обращение

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич!

Уважаемый Эмиль Жолдошевич!

Мы, администрация Общеобразовательного учреждения "Авторская школа-комплекс, детский сад "Акыл Ордо"" в лице директора Авдеевой Н.Н., учителей, родителей и детей, выражая Вам свое уважение, хотим обозначить ряд проблем, которые, как мы считаем, заслуживают Вашего внимания.

Общеобразовательное учреждение "Авторская школа-комплекс, детский сад "Акыл Ордо"" могут закрыть: куда пойдут дети?

В самом сердце столицы, где, казалось бы, должны звучать только детский смех и школьные звонки, вот уже несколько недель витает тревожная тишина. Под угрозой закрытия оказалось одно из немногих образовательных учреждений, включающих в себя детский сад и школу, где в соответствии с Законом "Об образовании Кыргызской Республики" обеспечивается равный доступ к знаниям для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Мы просим Вас с болью в душе и криком о помощи не допустить разрушения того, что создавалось годами - не ради прибыли, не ради галочки в отчете, а ради детей, которым и так непросто жить в нашем обществе.

Авторская школа-комплекс УВК, детский сад "Акыл Ордо" за 30 лет своего существования стала родной для детей дошкольного возраста от 2-х до 7 лет и учеников, в том числе для детей с особенностями речевого развития (дислексия, дизартрия, дисграфия), особенностями физического развития (ДЦП, нарушения слуха, РАС, нарушения ОДА с сохранным интеллектом). Здесь учат не только математике и чтению, здесь детей понимают, принимают и поддерживают, ведь каждый ребенок - личность, а не просто строка в журнале. Таким образом, в нашем детском саду-школе созданы благоприятные условия для социализации детей.

На протяжении многих лет в нашем учреждении практикуется инклюзивное образование, что способствует толерантному, духовно-нравственному воспитанию и социализации подрастающего поколения.

Но теперь школа и детский сад могут лишиться здания из-за вопросов к ОАО ДСК "Азат" со стороны силовых государственных структур, а мы являемся добросовестными покупателями, и здание используется по целевому назначению без изменения профиля деятельности на протяжении всех лет существования школы.

По сути, страдают невиновные. Страдают дети. Каждый пятый - на льготной основе: дети из малоимущих семей, сироты, дети матерей-одиночек.

Миссия нашей школы - содействовать удовлетворению образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, что дает возможность успешно социализироваться в обществе всем нашим детям на основе культурных ценностей кыргызского народа. Дети - это наше будущее!

В школе работают 50 дипломированных учителей. Из них 12 - "Отличники образования КР", 8 - награждены Почетной грамотой Министерства образования, 3 - авторы учебников. Это не просто коллектив. Это люди, которые выбрали путь служения, несмотря на трудности.

Школа шагает в ногу со временем, выпуская учеников, которые успешно поступают как в вузы Кыргызской Республики, так и в зарубежные высшие учебные заведения.

Мы не требуем невозможного. Мы лишь просим оставить детям их второй дом.

Это не просто школа. Это помощь и надежда для многих семей. И сегодня от Вашего решения зависит судьба сотен детей, которым и так непросто. Разве можно лишить их права на образование, поддержку и любовь?

С уважением и надеждой,

дети, ученики, учителя и родители


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URL: https://www.vb.kg/445914
Теги:
школа, Бишкек
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