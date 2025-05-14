Смартфоны, которые меняют правила игры

Honor покоряет мировые рынки после того, как бренд стал полностью независим. Наиболее заметные успехи Honor демонстрирует в Китае, России, некоторых странах Европы, а также в странах СНГ. Ключевыми драйверами роста стали привлекательное соотношение цены и характеристик, развитие собственных AI-фишек и долгосрочная поддержка обновлений.

Модели X-серии особенно хорошо себя показали среди молодежи благодаря дизайну, камерам и долгому времени автономной работы. У каждой из моделей Honor есть свои интересные и необычные особенности, которые выделяют их среди конкурентов:

Honor X5b

Необычное для бюджетного сегмента: батарея на 5200 мАч и экран с частотой обновления 90 Гц. У большинства аналогов в этой цене – стандартные 60 Гц. Это делает интерфейс визуально плавнее. В рассрочку можно взять от 1364 в месяц. Рассмотреть поближе можно на сайте ostore.kg

Honor X6b

Модель выделяется встроенным голосовым ассистентом Honor и возможностью расширения памяти за счёт технологии HONOR RAM Turbo. Также удивляет наличие 50 Мп камеры и 35-ваттной зарядки в таком доступном сегменте. Рассрочка начинается от 1557 сомов. Подробнее тут.

Honor X7c

Неожиданно мощная камера на 108 Мп – редкость в устройствах среднего сегмента. Учитывая цену X7c, такой сенсор – явное конкурентное преимущество. Также стоит отметить очень большой экран – 6.77 дюйма. В рассрочку от 2124 сомов. За подробностями сюда.

Honor X8c

Сверхтонкий корпус – всего 7.1 мм при батарее на 5000 мАч. Это технически сложное решение, особенно если учесть, что здесь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и довольно мощный процессор Snapdragon. Визуально и по тактильным ощущениям смартфон ощущается дороже, чем стоит. Эта красота доступна в рассрочку от 3018 сомов. Подробнее здесь.

Honor X9c – ультрапрочный смартфон

Самое необычное в этой модели – комбинация мощной батареи 6600 мАч, AMOLED-дисплея 120 Гц и защита по стандарту IP64 (влагозащита и пылезащита). В среднем ценовом сегменте такие характеристики встречаются редко. X9c прошёл более 100 тестов на надёжность, включая падения и скручивания – это подчёркивает его "выживаемость" в повседневной эксплуатации. Доступен в рассрочку от 4335 сомов. Детали на сайте ostore.kg

Смотрите обзор на смартфоны Honor: https://www.instagram.com/share/reel/BAwXG5RZfh

Где купить

Эти смартфоны можно не просто купить в O!Store, но и приобрести в рассрочку без переплат с начислением кешбэка 1500 сомов на связь О!. Бонусом вы получите дополнительный подарок!

Покупайте в рассрочку, заказывайте в О!Market с бесплатной доставкой по Бишкеку.

Учтите, количество товара и подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2025 года. Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!. Подробнее на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в его предоставлении. ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.