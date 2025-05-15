Ван Хуэймин: Мы планируем открыть Бюро по делам Китая и в других странах

Кыргызстан и Китай продолжают укреплять сотрудничество в сфере, где важны не только слова, но и буква закона. Как ранее сообщало наше издание, в Бишкеке появилось Бюро по делам Китая при Ассоциации адвокатов Кыргызстана - новая структура, задача которой создать устойчивый правовой фундамент для проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Бюро по делам Китая станет площадкой для диалога между юристами двух стран, точкой соприкосновения законодательных систем и бизнес-интересов. В его составе - департаменты по политическим и маркетинговым исследованиям, правовому анализу, обучению и обмену. Руководство - на двоих: кыргызскую сторону представляет Эркин Саданбеков, китайскую - Ван Хуэймин, главный консультант юридической фирмы Weimin (Бишкек).

- Бюро будет активно продвигать совместные проекты и инициативы в юридической сфере, - говорит Ван Хуэймин. - Но самое главное - мы закладываем основу для модели, которую сможем применять и в других странах Центральной Азии. Кыргызстан стал первым, но точно не последним. Согласно плану, уже в ближайшее время начнутся экспертные визиты, тематические форумы, совместные тренинги и стажировки. Создаётся экспертная группа по иностранным юридическим услугам Китая и Центральной Азии с участием учёных, юристов и практиков из обеих стран. Её задача - разрабатывать практические рекомендации и правовые форматы, отвечающие интересам как кыргызского, так и китайского бизнеса.

- Мы формируем новый правовой ландшафт в регионе, - резюмирует Ван Хуэймин. - Цель - создать стабильный, упорядоченный механизм транснационального сотрудничества, который сможет работать не только в Кыргызстане, но и в странах Центральной Азии.

Напомним, ранее содиректор Бюро по делам Китая с кыргызской стороны Эркин Саданбеков рассказал нашему изданию, что этот проект был реализован в рамках глобальной инициативы "Один пояс - один путь", с началом строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

- Поскольку намечается большой поток трудовых ресурсов, китайские компании будут осуществлять и руководить строительством железной дороги, то наши правительства приняли решение, чтобы китайские адвокаты и юристы оказывали правовые услуги своим субъектам предпринимательства на территории Кыргызстана при реализации данного проекта. Поскольку это связано с законодательством Кыргызской Республики, то возникла необходимость у китайских партнеров в привлечении кыргызстанских адвокатов, - сказал Эркин Саданбеков.

- Мы совместно с китайскими партнерами, юристами и адвокатами намерены и готовы осуществлять правовую помощь китайским и нашим предпринимателям в реализации этого глобального проекта. Помимо этого, в Кыргызстане осуществляют деятельность и другие китайские бизнесмены, которым также необходима юридическая помощь.

Источник: Шелковый путь. Культурное развитие