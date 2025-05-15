В КР разыскивают родных Героев ВОВ для вручения почтовых марок (список)

Недавно в Бишкеке прошла торжественная церемония гашения уникальной серии почтовых марок под названием "Кыргызстанцы - Герои Советского Союза". Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторами выпуска стали "Российская газета", ОАО "Кыргыз почтасы" и посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике. Главная цель проекта - увековечить память кыргызстанцев, проявивших героизм и самоотверженность в годы войны.

В лимитированной серии марок запечатлены имена 73 наших земляков, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Это - важный вклад в сохранение исторической памяти и признание подвига воинов, защищавших Родину.

Организаторы выразили стремление передать по одному комплекту марок родственникам каждого из героев. На сегодняшний день памятные марки уже вручены потомкам трёх героев: Шемякина Григория Мелентьевича, Асанова Дайыра и Таранчиева Исмаилбека.

Осталось найти и передать оставшиеся 70 комплектов родным и близким героев, чтобы память о них жила не только в официальных списках, но и в сердцах потомков.

Ниже приводится список фамилий:

1. Азимов Рузи

2. Акуционок Петр Антонович

3. Али-Назаров Садык

4. Ананьев Николай Яковлевич

5. Асаналиев ЖУмаш

6. Афанасьев Михаил Денисович

7. Бабкин Михаил Николаевич

8. Бегельдинов Талгат Якубекович

9. Беляндра Василий Яковлевич

10. Ванахун Манзус

11. Волковенко Афанасий Иванович

12. Выглазов Григорий Исаевич

13. Гавриш Иван Фомич

14. Гадельшин Хамит Габдуллович

15. Гришин Иван Александрович

16. Дмитриев Николай Михайлович

17. Джаркимбаев Казак

18. Жумабаев Ташмамат

19. Зверев Николай Александрович

20. Кайкин Василий Матвеевич

21. Калашников Николай Семенович

22. Колесников Петр Федосеевич

23. Конкин Григорий Ефимович

24. Красильников Иван Павлович

25. Кривощеков Алексей Александрович

26. Крикун Василий Гаврилович

27. Курочки Ефрем Георгиевич

28. Лутфуллин Сульги

29. Мазков Евдоким Константинович

30. Мирошниченко Николай Прокофьевич

31. Михайленко Евгений Ефимович

32. Москаленко Иван Васильевич

33. Немцев Иван Спиридонович

34. Николаенко Павел Федорович

35. Овчаров Степан Семенович

36. Оторбаев Асанбек

37. Пантелев Гаврил Фролович

38. Панфилов Дмитрий Иванович

39. Панфилов Иван Васильевич

40. Пасько Евдокия Борисовна

41. Петренко Григорий Алексеевич

42. Петрищев Василий Петрович

43. Пичугин Дмитрий Николаевич

44. Пономарев Иван Семенович

45. Пономарев Павел Сергеевич

46. Решетник Иван Семенович

47. Роденко Константин Герасимович

48. Романютин Александр Иванович

49. Рудь Николай Михайлович

50. Садыков Самат

51. Сапожников Михаил Григорьевич

52. Свечников Павел Семенович

53. Степаненко Василий Васильевич

54. Сухин Семен Захарович

55. Сухов Василий Иванович

56. Сущев Степан Захарович

57. Тайгараев Тукубай

58. Тешебаев Мамасалы

59. Титов Андрей Алексеевич

60. Тихонов Григорий Матвеевич

61. Трясин Ерминингельд Васильевич

62. Тулобердиев Чолпонбай

63. Усонбеков Калыйнур

64. Фуковский Александр Васильевич

65. Хименко Андрей Максимович

66. Царенко Лаврентий Иванович

67. Цинделис Берелис Израилович

68. Чортеков Анварбек

69. Шопоков Дуйшенкул

70. Якубов Осмон