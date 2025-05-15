"Появилась сила, которая намеренно пытается стравить кыргызов и казахов"

Президент КР Садыр Жапаров призвал народы Кыргызстана и Казахстана противостоять провокаторам, которые пытаются посеять раздор между ними. Мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.
"Уважаемые соотечественники и братья и сёстры!
Уважаемые народы Кыргызстана и Казахстана!
Вчера в интернет-источниках появилось вот это видео, которое сеет раздор между кыргызским и казахским народами.
Такова наша историческая судьба:
кыргызский и казахский народы издавна - братья, близкие по духу народы.
Наши предки выразили вековую историческую близость всего одной строкой, но с глубоким смыслом: "казах и кыргыз - родственные народы".
Когда заходит речь о кыргызско-казахской дружбе, я всегда вспоминаю и повторяю строки известного казахского поэта Жубана Молдагалиева:
"Мен – казакмын, кыргыз ал – туушканым,
Бирге тарткан буудандын куюшканын.
Энебиз да кара көз бир кыз, балким,
Бөлүп берген эгизге бир ууч нанын!"
(Перевод: Я казах, и кыргыз - мне родня.
И судьба нас связала одна,
Может, мать у нас - черноглазая одна,
Что близнецам дала один кусок хлеба!)
К сожалению, всегда найдутся провокаторы, которые не в силах смириться с исконным единством двух народов и стремятся вбить клин между нами.
Они, как правило, пытаются исказить историю и посеять раздор между народами.
Одна из тем, которую чаще всего выбирают для провокации - трагические страницы нашей истории XIX века, в особенности вторжение хана Кенесары на кыргызскую землю и события, завершившиеся его гибелью.
Я давно наблюдаю за теми, кто пытается раскачать эту тему
и использовать её в своих целях.
Отмечу особо:
я хорошо знаком с этим периодом истории, лично изучал его.
Мой покойный отец, Нургожо ажы, был санжырачы, историком.
Я многое слышал от него и многому у него научился.
Факты, связанные с этим периодом, также освещены в трудах кыргызских историков Белека Солтоноева, Бегималы Жамгерчинова и других.
Особенно важно отметить, что Белек Солтоноев записал множество свидетельств очевидцев тех событий, а также воспоминания людей, которые лично встречались с ханом Кенесары, Ноорузбаем батыром и другими казахскими султанами и батырами, а также знали Ормон хана, Жантай манапа, Жангарач манапа, Торогелди батыра и других кыргызских манапов и батыров.
Нет сомнений в том, что хан Кенесары поднялся на борьбу против колониализма.
Он был настоящим батыром.
Однако нельзя отрицать, что он вошёл на кыргызскую землю и получил соответствующий отпор.
Свидетельствами тому служат содержание переговоров между Кенесары и Ормон ханом, несколько кровопролитных кыргызско-казахских столкновений в Чуйской долине, а также проявленная Ормон ханом военная смекалка ("Ормонская угроза"), в результате которой войско Кенесары было разгромлено.
Иначе говоря, Ормон хан в открытом сражении, где сошлись достойные воины степи и гор, одержал настоящую победу над своим противником.
Он не совершал подлости.
Известно также, что между Кенесары и Ормоном возник спор о праве на ханский титул.
На требование Кенесары подчиниться,
Ормон хан ответил:
"Я старше, и потому пусть он уступит мне ханство" - это известно из исторических источников.
Разумеется, Кенесары отказал, сославшись на малочисленность войска Ормон хана.
Некоторые ставят под сомнение ханский титул Ормона.
Им хочу сказать следующее:
кыргыз - древний народ, и у кыргызов с давних времён существовала традиция возведения на ханство, которая уходит корнями в эпоху до Чингисхана!
Оскорблённый ответом Ормон хана, Кенесары вторгся в Чуйскую долину, напав на кыргызские роды.
Он принёс кровопролитие в мирные аилы - вплоть до местности, где ныне расположен город Токмок.
Жители Чуя, жившие по принципу "За жестокость нужно ответить по всей строгости", поднялись как один.
В сражении между Кенесары и чуйскими кыргызами, Ормон хан, долго наблюдавший за развитием событий, лично принял участие в бою возле Токмока.
Он применил свой военно-политический метод, известный как "Ормонская угроза" или "Ормонская школа", который по духу близок стратегии древнекитайского военачальника Сунь-цзы.
К примеру, Сунь-цзы говорил:
"Если ты рядом с врагом - покажись далёким, если ты далеко - покажись близким".
"Сначала разбей ряды врага без прямой атаки.
Если он в гневе - успокой его, усиль его гордыню.
Если он расслаблен - заставь его хвастать своей силой.
Если он един, - разбей его изнутри".
Именно такие принципы, кажется, были использованы Ормон ханом в битве с Кенесары.
Поэтому один воин Ормон хана казался Кенесары как десять, лошади с привязанными к хвостам ветвями облепихи поднимали пыль на Шамшинском перевале, и маленький отряд выглядел как целое войско.
Кенесары отступил и оказался в болотистой местности у Токмока.
Сражение происходило не в горах, а на равнинных болотах в районе Токмока.
Именно так Кенесары хан был побеждён.
Интересно, что, вопреки сказанному в этом видео, речь идёт не о русских войсках:
а такие выдающиеся личности, как Балбай батыр, Боронбай бий, Алымбек датка и другие кыргызские батыры и предводители из других регионов не участвовали в этом сражении.
Точнее говоря, пока они успели дойти до Чуя, войско Ормона уже одержало победу.
Потому что Кенесары хан вторгся внезапно и за короткий срок.
Как же голова Кенесары оказалась у русских:
Русские не поверили в его гибель и отправили делегацию.
Кенесары нападал и на русские гарнизоны в Омбе (ныне Омск), поэтому делегация прибыла с просьбой:
"Отдайте нам тело для исследования,
мы заберём его в Омск".
Так голова Кенесары была увезена сначала в Омск, а затем - в Санкт-Петербург.
Теперь это - уже история.
Из неё мы должны извлекать только уроки.
Актуальность этих уроков в современном мире только возрастает.
Однако печально, что провокаторы, стремящиеся посеять вражду, до сих пор не могут образумиться.
Я наблюдаю за этим давно.
Появилась сила, которая намеренно пытается стравить два народа, вызвать взаимную неприязнь.
Такие злопыхатели есть по обе стороны.
Они, как могут, искажают исторические факты, родословные и предания - так же, как в этом видеоролике, - делая немыслимые выводы вроде того, что кыргызы якобы совместно с внешними силами действовали против казахского народа.
При этом они оскорбляют целый народ и, словно подливая масло в огонь, неустанно поднимают эту тему в выгодном для себя ключе - всё это наводит на серьёзные размышления.
Но в истории кыргызский народ никогда не нападал первым.
С тех времён, с эпохи кочевников и воинов, утекло много воды, сменились эпохи.
Теперь времена другие.
Кыргызам и казахам нужно укреплять национальную государственность и сохранить братство.
Мы должны гордиться той близостью, родственно-сватовскими отношениями, которые только крепнут с веками.
Я, например, горжусь этим.
Женой моего прапрадеда Солтонкула
была казашка по имени Нооча, а значит, я - в какой-то степени племянник казахского народа.
В свою очередь, среди казахов немало и наших племянников.
Поэтому я верю, что сознательные и образованные представители обоих народов, особенно молодёжь, не станут жертвой таких провокаций!
Я верю, что достойные сыновья и дочери казахского и кыргызского народов будут объективно изучать историю, противостоять провокаторам и вносить вклад в укрепление вечной дружбы!
"Где есть единство - там есть и благополучие".
Будем едины!".