"Появилась сила, которая намеренно пытается стравить кыргызов и казахов"

Президент КР Садыр Жапаров призвал народы Кыргызстана и Казахстана противостоять провокаторам, которые пытаются посеять раздор между ними. Мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые соотечественники и братья и сёстры!

Уважаемые народы Кыргызстана и Казахстана!

Вчера в интернет-источниках появилось вот это видео, которое сеет раздор между кыргызским и казахским народами.

Такова наша историческая судьба:

кыргызский и казахский народы издавна - братья, близкие по духу народы.

Наши предки выразили вековую историческую близость всего одной строкой, но с глубоким смыслом: "казах и кыргыз - родственные народы".

Когда заходит речь о кыргызско-казахской дружбе, я всегда вспоминаю и повторяю строки известного казахского поэта Жубана Молдагалиева:

"Мен – казакмын, кыргыз ал – туушканым,

Бирге тарткан буудандын куюшканын.

Энебиз да кара көз бир кыз, балким,

Бөлүп берген эгизге бир ууч нанын!"

(Перевод: Я казах, и кыргыз - мне родня.

И судьба нас связала одна,

Может, мать у нас - черноглазая одна,

Что близнецам дала один кусок хлеба!)

К сожалению, всегда найдутся провокаторы, которые не в силах смириться с исконным единством двух народов и стремятся вбить клин между нами.

Они, как правило, пытаются исказить историю и посеять раздор между народами.

Одна из тем, которую чаще всего выбирают для провокации - трагические страницы нашей истории XIX века, в особенности вторжение хана Кенесары на кыргызскую землю и события, завершившиеся его гибелью.

Я давно наблюдаю за теми, кто пытается раскачать эту тему

и использовать её в своих целях.

Отмечу особо:

я хорошо знаком с этим периодом истории, лично изучал его.

Мой покойный отец, Нургожо ажы, был санжырачы, историком.

Я многое слышал от него и многому у него научился.

Факты, связанные с этим периодом, также освещены в трудах кыргызских историков Белека Солтоноева, Бегималы Жамгерчинова и других.

Особенно важно отметить, что Белек Солтоноев записал множество свидетельств очевидцев тех событий, а также воспоминания людей, которые лично встречались с ханом Кенесары, Ноорузбаем батыром и другими казахскими султанами и батырами, а также знали Ормон хана, Жантай манапа, Жангарач манапа, Торогелди батыра и других кыргызских манапов и батыров.

Нет сомнений в том, что хан Кенесары поднялся на борьбу против колониализма.

Он был настоящим батыром.

Однако нельзя отрицать, что он вошёл на кыргызскую землю и получил соответствующий отпор.

Свидетельствами тому служат содержание переговоров между Кенесары и Ормон ханом, несколько кровопролитных кыргызско-казахских столкновений в Чуйской долине, а также проявленная Ормон ханом военная смекалка ("Ормонская угроза"), в результате которой войско Кенесары было разгромлено.

Иначе говоря, Ормон хан в открытом сражении, где сошлись достойные воины степи и гор, одержал настоящую победу над своим противником.

Он не совершал подлости.

Известно также, что между Кенесары и Ормоном возник спор о праве на ханский титул.

На требование Кенесары подчиниться,

Ормон хан ответил:

"Я старше, и потому пусть он уступит мне ханство" - это известно из исторических источников.

Разумеется, Кенесары отказал, сославшись на малочисленность войска Ормон хана.

Некоторые ставят под сомнение ханский титул Ормона.

Им хочу сказать следующее:

кыргыз - древний народ, и у кыргызов с давних времён существовала традиция возведения на ханство, которая уходит корнями в эпоху до Чингисхана!

Оскорблённый ответом Ормон хана, Кенесары вторгся в Чуйскую долину, напав на кыргызские роды.

Он принёс кровопролитие в мирные аилы - вплоть до местности, где ныне расположен город Токмок.

Жители Чуя, жившие по принципу "За жестокость нужно ответить по всей строгости", поднялись как один.

В сражении между Кенесары и чуйскими кыргызами, Ормон хан, долго наблюдавший за развитием событий, лично принял участие в бою возле Токмока.

Он применил свой военно-политический метод, известный как "Ормонская угроза" или "Ормонская школа", который по духу близок стратегии древнекитайского военачальника Сунь-цзы.

К примеру, Сунь-цзы говорил:

"Если ты рядом с врагом - покажись далёким, если ты далеко - покажись близким".

"Сначала разбей ряды врага без прямой атаки.

Если он в гневе - успокой его, усиль его гордыню.

Если он расслаблен - заставь его хвастать своей силой.

Если он един, - разбей его изнутри".

Именно такие принципы, кажется, были использованы Ормон ханом в битве с Кенесары.

Поэтому один воин Ормон хана казался Кенесары как десять, лошади с привязанными к хвостам ветвями облепихи поднимали пыль на Шамшинском перевале, и маленький отряд выглядел как целое войско.

Кенесары отступил и оказался в болотистой местности у Токмока.

Сражение происходило не в горах, а на равнинных болотах в районе Токмока.

Именно так Кенесары хан был побеждён.

Интересно, что, вопреки сказанному в этом видео, речь идёт не о русских войсках:

а такие выдающиеся личности, как Балбай батыр, Боронбай бий, Алымбек датка и другие кыргызские батыры и предводители из других регионов не участвовали в этом сражении.

Точнее говоря, пока они успели дойти до Чуя, войско Ормона уже одержало победу.

Потому что Кенесары хан вторгся внезапно и за короткий срок.

Как же голова Кенесары оказалась у русских:

Русские не поверили в его гибель и отправили делегацию.

Кенесары нападал и на русские гарнизоны в Омбе (ныне Омск), поэтому делегация прибыла с просьбой:

"Отдайте нам тело для исследования,

мы заберём его в Омск".

Так голова Кенесары была увезена сначала в Омск, а затем - в Санкт-Петербург.

Теперь это - уже история.

Из неё мы должны извлекать только уроки.

Актуальность этих уроков в современном мире только возрастает.

Однако печально, что провокаторы, стремящиеся посеять вражду, до сих пор не могут образумиться.

Я наблюдаю за этим давно.

Появилась сила, которая намеренно пытается стравить два народа, вызвать взаимную неприязнь.

Такие злопыхатели есть по обе стороны.

Они, как могут, искажают исторические факты, родословные и предания - так же, как в этом видеоролике, - делая немыслимые выводы вроде того, что кыргызы якобы совместно с внешними силами действовали против казахского народа.

При этом они оскорбляют целый народ и, словно подливая масло в огонь, неустанно поднимают эту тему в выгодном для себя ключе - всё это наводит на серьёзные размышления.

Но в истории кыргызский народ никогда не нападал первым.

С тех времён, с эпохи кочевников и воинов, утекло много воды, сменились эпохи.

Теперь времена другие.

Кыргызам и казахам нужно укреплять национальную государственность и сохранить братство.

Мы должны гордиться той близостью, родственно-сватовскими отношениями, которые только крепнут с веками.

Я, например, горжусь этим.

Женой моего прапрадеда Солтонкула

была казашка по имени Нооча, а значит, я - в какой-то степени племянник казахского народа.

В свою очередь, среди казахов немало и наших племянников.

Поэтому я верю, что сознательные и образованные представители обоих народов, особенно молодёжь, не станут жертвой таких провокаций!

Я верю, что достойные сыновья и дочери казахского и кыргызского народов будут объективно изучать историю, противостоять провокаторам и вносить вклад в укрепление вечной дружбы!

"Где есть единство - там есть и благополучие".

Будем едины!".