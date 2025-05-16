Алькарас мстит Дрейперу и выходит в полуфинал Рима

Карлос Алькарас уверенно пробился в полуфинал Итальянского Открытого чемпионата, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 6:4, 6:4. Эта победа стала реваншем за мартовское поражение от Дрейпера в полуфинале Индиан-Уэллс.

Действующий чемпион "Ролан Гаррос" и Уимблдона не только продолжил борьбу за титул в Риме, но и гарантировал себе второй номер посева на предстоящем Открытом чемпионате Франции, который стартует 25 мая.

Матч начался с уверенной игры Дрейпера - он повёл 4:2 в первом сете, опираясь на успехи недавнего Мастерса в Мадриде. Однако Алькарас быстро вернул инициативу и выиграл пять геймов подряд, взяв сет за 43 минуты.

Во втором сете испанец оформил брейк уже в первом гейме, но Дрейпер ответил мгновенно. При счёте 4:3 британец имел два брейк-пойнта, однако Алькарас устоял, а затем при счёте 5:4 взял подачу соперника "под ноль" и реализовал первый матчбол. Вся встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Ключевой фактор победы - эффективность Алькараса на брейк-пойнтах: он реализовал все 4 из 4 возможностей, тогда как Дрейпер - лишь 2 из 8. Также британец сделал всего 8 виннеров за матч, что не позволило ему навязать борьбу в концовке.

Несмотря на поражение, соперники обменялись тёплым рукопожатием у сетки, подчеркнув уважение друг к другу. Для Дрейпера эта встреча стала напоминанием о том, что на грунтовом покрытии ему ещё предстоит совершенствоваться.

Алькарас же продолжает подтверждать статус одного из главных фаворитов "Ролан Гаррос" и теперь нацелен на второй титул в Риме.