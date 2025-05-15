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Дэвид Бекхэм стал полным владельцем "Salford City" и уволил 17 игроков

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм официально расширил свою футбольную империю, став полным владельцем клуба Salford City, выступающего в Лиге 2 - четвертом дивизионе чемпионата Англии. Этот шаг знаменует собой начало новой эпохи для клуба, ранее управляемого в партнерстве с легендами "Класса 92".

Ранее Бекхэм владел миноритарной долей вместе с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Филом Невиллом и Никки Баттом. Теперь контроль над клубом перешел полностью к Бекхэму и Невиллу, которые становятся единственными владельцами. Изменения во власти немедленно отразились на клубной политике.

Первым решительным шагом новой администрации стало массовое расставание с 17 игроками после разочаровывающего восьмого места по итогам сезона. Среди уволенных оказался Мэтью Ланд, давний лидер и любимец болельщиков, что вызвало бурную реакцию среди фанатов.

Руководство клуба не скрывает - эти перемены являются частью глобальной перестройки, цель которой - вывести Salford City на новые высоты. По мнению аналитиков, Бекхэм и Невилл планируют создать конкурентоспособную команду, способную в ближайшие годы пробиться в более высокий дивизион.

Ожидается, что это только начало крупных изменений в Salford City, а летнее трансферное окно станет ключевым моментом в формировании новой амбициозной стратегии клуба.


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URL: https://www.vb.kg/445927
Теги:
Великобритания, футбол
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