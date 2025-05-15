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В "Реал Мадриде" грядут серьезные перемены

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- Самуэль Деди Ирие
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"Реал Мадрид" оказался в центре скандала после сообщений о конфликте между Килианом Мбаппе и Родриго. По данным испанских СМИ, отношения между звёздными нападающими стали "неисправимыми", а сам Родриго якобы рассматривает уход из клуба уже этим летом. Вингером интересуются топ-клубы АПЛ, включая "Ливерпуль" и "Арсенал", а его трансфер оценивается примерно в £100 миллионов.

Однако сам Родриго поспешил опровергнуть эти слухи, подчеркнув, что счастлив в "Реале" и не собирается покидать команду.

Тем временем грядут и другие серьёзные изменения. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти официально покинет клуб по завершении сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии. Его преемником, по информации СМИ, станет Хаби Алонсо, который уже готовит новую тактическую модель для мадридцев.

Параллельно клуб ведёт активную трансферную кампанию. "Реал" близок к подписанию защитника Дина Хуйсена из "Борнмута" за €58 миллионов - это может стать одним из первых шагов масштабной перестройки состава.

Все эти изменения говорят о начале нового этапа в истории "Реала", который стремится вернуть себе статус доминирующей силы в европейском футболе.


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URL: https://www.vb.kg/445928
Теги:
футбол
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