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Стартовал чемпионат Кыргызстана по технике горного туризма

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- Самуэль Деди Ирие
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С 15 по 18 мая в ущелье Чункурчак состоится чемпионат Кыргызстана по технике горного туризма. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма.

Соревнования включают в себя скальные дистанции различной сложности с технически насыщенными этапами: подъемы, траверсы и спуски по крутым склонам. Участники продемонстрируют мастерство и выносливость в условиях, приближенных к реальному горному туризму.

Это главное событие туристического сезона, где будут определены сильнейшие спортсмены и команды страны. Организатором выступает Федерация спортивного туризма, которая приглашает зрителей, болельщиков и всех любителей активного отдыха посетить соревнования и поддержать участников.

Мероприятие обещает стать ярким и зрелищным событием, привлекающим внимание поклонников горного туризма со всей страны.


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URL: https://www.vb.kg/445929
Теги:
туризм, чемпионат, Кыргызстан
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