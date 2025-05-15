Стартовал чемпионат Кыргызстана по технике горного туризма

С 15 по 18 мая в ущелье Чункурчак состоится чемпионат Кыргызстана по технике горного туризма. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма.

Соревнования включают в себя скальные дистанции различной сложности с технически насыщенными этапами: подъемы, траверсы и спуски по крутым склонам. Участники продемонстрируют мастерство и выносливость в условиях, приближенных к реальному горному туризму.

Это главное событие туристического сезона, где будут определены сильнейшие спортсмены и команды страны. Организатором выступает Федерация спортивного туризма, которая приглашает зрителей, болельщиков и всех любителей активного отдыха посетить соревнования и поддержать участников.

Мероприятие обещает стать ярким и зрелищным событием, привлекающим внимание поклонников горного туризма со всей страны.