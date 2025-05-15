Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Южноафриканские спринтеры взяли два золота на ЧМ по эстафетам

204  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Южноафриканские легкоатлеты блестяще выступили на чемпионате мира по эстафетам, завоевав три медали, включая два золота, и подтвердив статус сильнейших спринтеров мира.

Мужские команды одержали победы в эстафетах 4x100 м и 4x400 м. В финале 4x100 м Байанда Валаза, Синесипхо Дамбиле, Брэдли Нкоана и Акани Симбине пробежали дистанцию за 37,61 секунды - лучший результат в мире в этом году. Симбине на последнем этапе обошёл американца Брендона Хиклина с преимуществом в 0,05 секунды, обеспечив золото.

В эстафете 4x400 м мужчины в составе Гаэрдео Айзакс, Удеме Окон, Леендерт Кукемур и Закити Нене выиграли золото с лучшим в мире временем - 2:57,50. Закити Нене сделал решающий рывок, пробежав последний этап за 43,64 секунды.

Женская команда в эстафете 4x400 м с Зеней ван дер Вальт завоевала бронзу.

Смешанная эстафета 4x400 м прошла с успешной квалификацией в финал, где команда финишировала пятой, уступив золото сборной США.

Южноафриканские спортсмены подходят к чемпионату мира в Токио с большими надеждами на новые победы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445931
Теги:
легкая атлетика, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  