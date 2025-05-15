Южноафриканские спринтеры взяли два золота на ЧМ по эстафетам

Южноафриканские легкоатлеты блестяще выступили на чемпионате мира по эстафетам, завоевав три медали, включая два золота, и подтвердив статус сильнейших спринтеров мира.

Мужские команды одержали победы в эстафетах 4x100 м и 4x400 м. В финале 4x100 м Байанда Валаза, Синесипхо Дамбиле, Брэдли Нкоана и Акани Симбине пробежали дистанцию за 37,61 секунды - лучший результат в мире в этом году. Симбине на последнем этапе обошёл американца Брендона Хиклина с преимуществом в 0,05 секунды, обеспечив золото.

В эстафете 4x400 м мужчины в составе Гаэрдео Айзакс, Удеме Окон, Леендерт Кукемур и Закити Нене выиграли золото с лучшим в мире временем - 2:57,50. Закити Нене сделал решающий рывок, пробежав последний этап за 43,64 секунды.

Женская команда в эстафете 4x400 м с Зеней ван дер Вальт завоевала бронзу.

Смешанная эстафета 4x400 м прошла с успешной квалификацией в финал, где команда финишировала пятой, уступив золото сборной США.

Южноафриканские спортсмены подходят к чемпионату мира в Токио с большими надеждами на новые победы.