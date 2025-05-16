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Джейк Пол пообещал "унизить" Хулио Сезара Чавеса-младшего на ринге

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- Самуэль Деди Ирие
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Блогер и боксёр Джейк Пол готовится к самому серьёзному испытанию в своей карьере. 28 июня в калифорнийском Анахайме он встретится на ринге с бывшим чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Поединок пройдёт в Honda Center и обещает привлечь внимание миллионов болельщиков.

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе Пол традиционно не сдерживал эмоций.

- Это будет его самый тяжёлый бой. Я сделаю так, что он сдастся, как всегда, - заявил Джейк Пол.

Сам 27-летний американец имеет рекорд 11 побед и 1 поражение, из них 7 нокаутов. В профессиональном боксе он в основном встречался с бойцами MMA и ветеранами спорта. Его последний бой против 58-летнего Майка Тайсона собрал более 60 миллионов зрителей на платформе Netflix.

Хулио Сезар Чавес-младший ответил на слова соперника сдержанно, но жёстко.

- Он переоценён. Джейк никогда не дрался с настоящими боксёрами. 28 июня он узнает, что это такое, - сказал Чавес-младший.

Поддержал сына и легендарный Хулио Сезар Чавес-старший.

- С уважением к Джейку, но он не сможет победить моего сына, - подчеркнул Чавес-старший.

Эксперты считают, что бой Пола и Чавеса-младшего станет одним из главных событий летнего сезона в мире бокса. Одни считают Пола ловким шоуменом, другие уверены, что его шансы недооценивают.

Чья сторона окажется права - покажет ринг.


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URL: https://www.vb.kg/445936
Теги:
бокс
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