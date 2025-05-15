Хоккейный триллер: США спаслись в овертайме, Казахстан вновь уступил

14 мая на чемпионате мира по хоккею-2025 произошло сразу несколько громких событий, которые повлияли на турнирное положение команд.

Главной неожиданностью стал матч сборной США в группе B. Американцы вели 5:1 против Норвегии, но позволили соперникам совершить невероятное - сравнять счёт 5:5. Лишь в овертайме форвард Тэйдж Томпсон спас свою команду от позора, забросив победную шайбу.

- Это был тревожный сигнал. Мы обязаны были закрывать матч раньше, - признался после игры главный тренер сборной США.

Тем временем сборная Казахстана продолжает переживать трудные времена. В третьем матче подряд команда уступила - на этот раз Дании со счётом 1:5. Единственную шайбу за казахстанцев забросил Никита Михайлис. Казахстан опустился на седьмое место в группе B.

Для Дании эта победа стала первой на турнире. Сборная поднялась на пятое место и сохранила шансы на выход в плей-офф.

В группе A без сенсаций обошлось. Сборная Швеции уверенно разгромила Латвию со счётом 6:0 и продлила свою победную серию до четырёх матчей подряд.

По мнению экспертов, 14 мая стал днём неожиданных поворотов и драматичных концовок, которые заметно изменили расклад сил на чемпионате.