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По факту финансирования Камчы Кольбаева разыскивается казахский бизнесмен

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека (Кольбаева) со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана – Жумабекова Ерканата Берикбаевича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Ерканат Жумабеков, зная о преступной деятельности Камчы Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, в целях получения поддержки, покровительства своих бизнес интересов и продвижения экономических проектов на территории стран СНГ установил тесную связь с "вором в законе" Камчы Асанбеком.

При этом установлено, что Жумабеков состоял в дружеских отношениях с лидером преступного мира, а также неоднократно проводил досуг и встречи с Камчы Асанбеком на территории центра отдыха "Барс", расположенного на территории Иссык-Кульской области, а также оказывал всяческую финансовую помощь близким родственникам лидера ОПГ Камчы Асанбека при посещении последними Алматы.

На основании собранных материалов в отношении Жумабекова постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск.


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URL: https://www.vb.kg/445942
Теги:
Казахстан, ОПГ, розыск, Камчы Кольбаев
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