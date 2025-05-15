Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Бишкекчанка задержана за попытку дать взятку милиции

192  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека совместно с оперативниками СВР МВД и представителями ГКНБ задержали гражданку, которая пыталась передать взятку сотруднику милиции за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 14 мая в служебном кабинете Следственной службы УВД Свердловского района была задержана гражданка М.Б. 1960 года рождения. Женщину поймали с поличным при передаче 10 тысяч сомов следователю.

Уточняется, что до этого следователь ГОМ №6 УВД Свердловского района подал рапорт в руководство, в котором сообщил, что подозреваемая предложила взятку в ходе следственных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР ( Дача взятки).

Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445947
Теги:
задержание, Свердловский район, взятка, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  