Бишкекчанка задержана за попытку дать взятку милиции

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека совместно с оперативниками СВР МВД и представителями ГКНБ задержали гражданку, которая пыталась передать взятку сотруднику милиции за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 14 мая в служебном кабинете Следственной службы УВД Свердловского района была задержана гражданка М.Б. 1960 года рождения. Женщину поймали с поличным при передаче 10 тысяч сомов следователю.

Уточняется, что до этого следователь ГОМ №6 УВД Свердловского района подал рапорт в руководство, в котором сообщил, что подозреваемая предложила взятку в ходе следственных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР ( Дача взятки).

Следственные действия продолжаются.