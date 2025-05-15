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В Бишкеке задержан мошенник, представившийся сыном Камчыбека Ташиева

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- Бакыт Басарбек
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Государственный комитет национальной безопасности задержал гражданина Д.Р.Д., который, представляясь сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева - Таймурасом, обманом заключил сделку с коммерческой компанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Д.Р.Д. убедил руководство компании Б.Х. оформить договор на поставку химических реагентов для бетона. Для достоверности он использовал фотографию настоящего Таймураса Ташиева в мессенджере WhatsApp и имитировал его голос в телефонном разговоре. Позже он лично явился в офис компании, настаивая на заключении сделки.

В результате фирме было передано 8 тонн химикатов на сумму 495 тысяч сомов. В качестве предоплаты злоумышленник получил автомобили Lexus RX350 и Hyundai Avante общей стоимостью свыше 80 тысяч долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество в особо крупном размере). Д.Р.Д. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/445948
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Камчыбек Ташиев
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