В Бишкеке задержан мошенник, представившийся сыном Камчыбека Ташиева

Государственный комитет национальной безопасности задержал гражданина Д.Р.Д., который, представляясь сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева - Таймурасом, обманом заключил сделку с коммерческой компанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Д.Р.Д. убедил руководство компании Б.Х. оформить договор на поставку химических реагентов для бетона. Для достоверности он использовал фотографию настоящего Таймураса Ташиева в мессенджере WhatsApp и имитировал его голос в телефонном разговоре. Позже он лично явился в офис компании, настаивая на заключении сделки.

В результате фирме было передано 8 тонн химикатов на сумму 495 тысяч сомов. В качестве предоплаты злоумышленник получил автомобили Lexus RX350 и Hyundai Avante общей стоимостью свыше 80 тысяч долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество в особо крупном размере). Д.Р.Д. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.