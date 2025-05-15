В некоторых районах Бишкека 17 мая не будет воды

17 мая в ряде районов Бишкека будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 до 20:00. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ограничение коснётся жилых домов, школ, детских садов, объектов здравоохранения, социальных и промышленных объектов.

Отключение затронет районы, ограниченные улицами: Садовая, проспект Шабдан Баатыра, Ч. Валиханова, линия железной дороги, а также улицы 7 Апреля, Ауэзова, Исакеева.

Район отключения в жилых районах: ж/м Учкун, мкр. Учкун.

Причина отключения - проведение ремонтных работ на водозаборе "ВПУ" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за неудобства и рекомендует заранее запастись питьевой водой.