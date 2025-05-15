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Россия готова построить малую АЭС в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Москва предложила Кыргызстану построить малую атомную электростанцию мощностью от 110 до 440 МВт. Однако прежде Бишкек должен определиться с параметрами проекта, сообщил "Известиям" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Речь идет о блочной АЭС на базе установки РИТМ-200Н - аналогичные реакторы уже используются в атомных ледоколах и адаптируются для наземного применения. Подобные проекты реализуются в Якутии и Узбекистане.

Кыргызстан рассматривает строительство АЭС из-за растущего дефицита электроэнергии. Основные проблемы - падение выработки на ГЭС, изношенность оборудования и повышение спроса. В 2023 году в республике был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее стороны подписали меморандум о строительстве одного или нескольких энергоблоков мощностью до 330 МВт. Однако выбор площадки осложнен сейсмической активностью региона, поэтому сроки реализации проекта могут составить до семи лет.

Интерес к атомной энергетике проявляют и другие страны региона - Узбекистан уже начал строительство первой АЭС, Казахстан провел референдум, положительно решив вопрос. Переговоры ведутся и с Таджикистаном.


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URL: https://www.vb.kg/445952
Теги:
Россия, Кыргызстан, аэс
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