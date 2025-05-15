Садыр Жапаров наградил хоккеистов за историческую победу на чемпионате мира

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, на торжественной церемонии чествования вручил денежные сертификаты национальной сборной Кыргызстана по хоккею, тренерам и техническому персоналу за выдающееся выступление на чемпионате мира в Турции. Игроки получили по 600 тысяч сомов, тренеры - по 800 тысяч, а медики и техперсонал - по 200 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что кыргызский хоккей не просто жив - он динамично развивается и выходит на новый уровень. Победа на чемпионате позволила сборной впервые в истории подняться в группу "Б" второго дивизиона.

Президент подчеркнул, что за этим достижением стоят годы упорных тренировок, командный дух и вера в победу. Он особенно выделил лучших игроков турнира: Исламбек Абдыраев признан лучшим нападающим, Кузьма Терентьев - лучшим защитником, а капитан команды Мамед Сейфулов стал самым результативным хоккеистом, установив рекорд турнира - 18 шайб.

Садыр Жапаров напомнил, что в 2022 году сборная выиграла все четыре матча чемпионата мира в IV дивизионе в Бишкеке и поднялась в III дивизион. Тогда он пообещал поддерживать команду - и слово сдержал. Сегодня хоккей в Кыргызстане, по его словам, стал одним из самых стремительно развивающихся и успешных командных видов спорта.

Президент поблагодарил Федерацию хоккея, тренеров, медицинский и технический персонал за вклад в успех команды. Он выразил уверенность, что в 2026 году сборная достойно представит страну во II дивизионе чемпионата мира, который пройдёт в Софии, Болгария.

В завершение глава государства пожелал хоккеистам крепкого здоровья, силы духа и безграничного патриотизма, отметив, что государство продолжит модернизировать спортивную инфраструктуру и создавать условия для появления новых чемпионов.