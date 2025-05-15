Задержан экс-начальник отдела ГНС по подозрению в получении взятки

Бывший начальник отдела мониторинга и обеспечения информационных систем ГНС при Министерстве финансов гражданин С.К.А. был задержан 29 апреля 2025 года сотрудниками ГКНБ по подозрению в систематическом получении взяток. Его водворили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, экс-чиновник используя своё служебное положение, организовал устойчивую коррупционную схему незаконного сбора денежных средств с импортеров подсолнечного масла. За покровительство и беспрепятственный проезд через пункты учета товаров на границе с Казахстаном он получил от представителей одного из ОсОО 20 тысяч долларов и около 1 миллиона сомов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и задержанию других участников коррупционной схемы для их привлечения к уголовной ответственности.