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В Кыргызстане растёт число ЧП на стройках. ГКНБ провёл совещание

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось совещание, организованное ГКНБ с участием руководителей строительных компаний и представителей Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ. Главной темой обсуждения стало обеспечение и строгое соблюдение требований техники безопасности, санитарных и других норм при проведении строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, участникам напомнили: при соблюдении всех установленных требований инцидент будет считаться несчастным случаем. Однако при выявлении нарушений виновные будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.

Представителям строительного сектора указано на необходимость создания безопасных условий труда. Представителям Минстроя поручено усилить контроль и мониторинг исполнения норм.

Особое внимание уделено тревожной статистике. Количество несчастных случаев на стройках за последние годы стремительно растёт:

• 2022 год - 11 падений с высоты,

• 2023 год - 73 случая,

• 2024 год - 172,

• за 3 месяца 2025 года - более 30 фактов.

Отмечена критическая важность соблюдения норм безопасности по нескольким причинам:

1. Защита жизни и здоровья работников.

2. Предотвращение экономических потерь и простоев.

3. Повышение мотивации и качества труда.

4. Избежание административной и уголовной ответственности.

5. Снижение рисков для окружающей среды и общества.

Для ответственных лиц также проведены разъяснительные лекции по безопасности.

Все участники совещания положительно отнеслись к поднятым вопросам и выразили готовность обеспечить надлежащее выполнение всех требований.


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URL: https://www.vb.kg/445957
Теги:
ГКНБ, несчастный случай, строительство, Кыргызстан
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