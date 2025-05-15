В Кыргызстане растёт число ЧП на стройках. ГКНБ провёл совещание

В Бишкеке состоялось совещание, организованное ГКНБ с участием руководителей строительных компаний и представителей Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ. Главной темой обсуждения стало обеспечение и строгое соблюдение требований техники безопасности, санитарных и других норм при проведении строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, участникам напомнили: при соблюдении всех установленных требований инцидент будет считаться несчастным случаем. Однако при выявлении нарушений виновные будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.
Представителям строительного сектора указано на необходимость создания безопасных условий труда. Представителям Минстроя поручено усилить контроль и мониторинг исполнения норм.
Особое внимание уделено тревожной статистике. Количество несчастных случаев на стройках за последние годы стремительно растёт:
• 2022 год - 11 падений с высоты,
• 2023 год - 73 случая,
• 2024 год - 172,
• за 3 месяца 2025 года - более 30 фактов.
Отмечена критическая важность соблюдения норм безопасности по нескольким причинам:
1. Защита жизни и здоровья работников.
2. Предотвращение экономических потерь и простоев.
3. Повышение мотивации и качества труда.
4. Избежание административной и уголовной ответственности.
5. Снижение рисков для окружающей среды и общества.
Для ответственных лиц также проведены разъяснительные лекции по безопасности.
Все участники совещания положительно отнеслись к поднятым вопросам и выразили готовность обеспечить надлежащее выполнение всех требований.