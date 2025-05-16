В Кыргызстане все расчеты будут теперь проводиться в сомах

Президент Садыр Жапаров подписал закон, который обязывает всех - от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей - рассчитываться исключительно в национальной валюте. Теперь сделки по продаже квартир, автомобилей и другой собственности, подлежащей госрегистрации, разрешены только в сомах.

Запрещено указывать цены в иностранной валюте даже в рекламе. Таким образом, привычные формулировки вроде "цена в долларах" останутся в прошлом. Нарушителей ждут штрафы.

Особое внимание уделено безналичным расчетам. Все торгово-сервисные предприятия, государственные и муниципальные учреждения обязаны установить оборудование для приема платежей банковскими картами, электронными деньгами и QR-кодами по национальному стандарту. Проще говоря - терминалы и сканеры станут обязательными даже для небольших магазинов и ИП.

Банкам запретили взимать дополнительные комиссии при сделках с недвижимостью, помимо тех, что прямо предусмотрены законом.

Ответственность за нарушение нового порядка предусмотрена жесткая. Игнорирование требований грозит финансовыми санкциями.

Закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. Времени на подготовку достаточно. А вот изменит ли он привычку кыргызстанцев хранить сбережения в долларах - покажет практика.