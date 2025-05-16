Кыргызстан впервые участвует в международном учёте сплюшек

С 15 по 31 мая в Кыргызстане пройдёт первый в истории страны учёт одной из самых маленьких сов Центральной Азии - сплюшки. Об этом сообщает фонд "Природа".

По ее данным, наблюдения проводятся в рамках международной кампании, к которой уже присоединились Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

К участию приглашаются все желающие. Чтобы внести вклад в научную работу, достаточно выйти на улицу в тёмное время суток, когда сплюшки наиболее активны, и послушать характерные звуки, которые они издают. При обнаружении птиц наблюдатели могут зафиксировать дату, место и время встречи, а также прикрепить аудио- или видеозапись. Все данные следует ввести в специальную форму на сайте.

Кроме того, фото и записи можно загрузить в приложение iNaturalist, а также поделиться ими в соцсетях, отметив аккаунты @tabigat.media и @birds.kyrgyzstan. В Кыргызстане кампания проходит при поддержке фонда "Природа". Для получения консультаций и обмена опытом можно присоединиться к Telegram-каналу фонда.

Сплюшки - постоянные обитатели Тянь-Шаня и его предгорий. Эти совы длиной до 21 см и весом не более 135 граммов имеют серовато-коричневое оперение, напоминающее кору дерева, благодаря чему легко маскируются. Они играют важную роль в экосистеме, уничтожая вредных насекомых.

Казахстанская ассоциация по сохранению биоразнообразия (ASBC) курирует кампанию в Казахстане. Там сплюшек уже учитывали в 2020 и 2024 годах, и именно эта птица была выбрана "Птицей года" в 2024 году.

Организаторы надеются, что учёт поможет привлечь внимание к вопросам охраны природы и сохранения биоразнообразия региона.