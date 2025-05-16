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Извлечем урок из истории – Садыр Жапаров

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Накануне президент Садыр Жапаров сделал обращение по поводу видео, которое было нацелено на то, чтобы посеять вражду между кыргызами и казахами. В своем обращении глава государства призвал всех не поддаваться провокациям и отметил важность укрепления дружбы братских народов, призвав к сохранению мира и согласия, что является ответственностью каждого гражданина. Агентство "Кабар" обратилось к президенту, чтобы узнать, что стало причиной такого обращения.

- Садыр Нургожоевич! Вчера в социальных сетях появился ваш пост с призывом к кыргызскому и казахскому народам не поддаваться провокациям и сохранять единство. Поводом для этого заявления стало только видео, которое вы приложили к посту, или за этим стоит нечто более системное? Кто может стоять за попытками посеять рознь между двумя народами?

Вообще, в истории нередко бывало, что баатыры, государственные деятели заканчивали свою жизнь трагически. Возможно ли использовать такие события для разжигания вражды среди народа?

- Когда появляется свободное время, у меня есть привычка просматривать соцсети, информационные сайты. И заметил, что примерно последние полгода в соцсетях, на платформе ютуб целенаправленно ведётся скрытая работа по расколу между кыргызским и казахским народами.

Думаю, это делают оппозиционные силы, проживающие как в Кыргызстане, так и в Казахстане. Возможно, у них есть подлая цель - стравить два народа. Вы, наверное, и сами замечали: стоит только подняться этой теме, как пользователи соцсетей с обеих сторон начинают ругать друг друга, вступать в споры.

После того как в том видео я увидел искажение общей истории двух народов в провокационном ключе, решил, что нужно обязательно обратиться к народу.

Как вы и сказали, если обратиться к истории, мы увидим множество примеров, когда герои и выдающиеся личности погибали по разным причинам. Причём это происходило не только между кыргызами и казахами, но и между самими кыргызами. Такие конфликты, в которых гибли баатыры, - это уже не такая уж и далёкая история. Подобные случаи были и у казахов.

Кстати, хочу упомянуть один момент, о котором забыл написать в посте, а сейчас, когда вы задали вопрос, вспомнил.

Ведь тот же Ормон хан, светлая ему память, который убил Кенесары, сам потом погиб от рук Балбая баатыра, когда пошёл с походом на Иссык-Куль. Хотя оба были кыргызами, потомками Тагая бия.

Я к тому, что в ту военную эпоху сражения происходили не только между кыргызами и казахами, но и между самими кыргызами, между самими казахами - и таких случаев было немало. Сейчас всё это уже история. Давайте извлечём из неё уроки. Если какие-то силы задевают честь наших простых людей, я хочу сказать: не поддавайтесь тем, кто с недобрыми помыслами пытается посеять между нами рознь.

Сегодня, когда в мире царит нестабильность, соседние братские народы должны жить в согласии, а не спорить. Поддерживать друг друга, быть опорой друг для друга - вот мой посыл. Потому что мы - вечные соседи, родственные народы!

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/445969
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, история, Садыр Жапаров
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