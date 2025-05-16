ОсОО "Алтынкен" проводит конкурс на услуги оценки оборудования

ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в конкурсе на оказание услуг по проведению оценки изношенного оборудования и материальных ценностей.
|№
|Наименование
|Количество
|Адрес
|Срок приема документов
|1
|На проведение оценки изношенных оборудований и материальных ценностей.
|50 единиц
|г. Орловка, ул. Кудряшова, 18
|с 16.05.2025 по 20.05.2025
Для участия необходимо предоставить заявку и пакет следующих документов:
Документы принимаются до 20 мая 2025 года включительно.
Пожалуйста, отправляйте их по электронной почте: atkbjyx@gmail.com.
Дополнительную информацию можно получить по телефону с 08:00 до 17:00 в Управлении охраны окружающей среды и экологии ОсОО "Алтынкен".
Контактное лицо: Мирлан
Телефон: +996 701 886 111