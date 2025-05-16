ОсОО "Алтынкен" проводит конкурс на услуги оценки оборудования

ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в конкурсе на оказание услуг по проведению оценки изношенного оборудования и материальных ценностей.

Адаптивная таблица Список заявок № Наименование Количество Адрес Срок приема документов 1 На проведение оценки изношенных оборудований и материальных ценностей. 50 единиц г. Орловка, ул. Кудряшова, 18 с 16.05.2025 по 20.05.2025

Для участия необходимо предоставить заявку и пакет следующих документов:

свидетельство о регистрации компании (или патент), устав организации, действующие лицензии и сертификаты (при наличии), справка из УГНС и иные подтверждающие документы.

Документы принимаются до 20 мая 2025 года включительно.

Пожалуйста, отправляйте их по электронной почте: atkbjyx@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по телефону с 08:00 до 17:00 в Управлении охраны окружающей среды и экологии ОсОО "Алтынкен".

Контактное лицо: Мирлан

Телефон: +996 701 886 111