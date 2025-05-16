Конгресс женщин КР по традиции первым открыл торжества в честь Дня матери

Замечательный праздник День матери в Кыргызстане отмечается уже несколько лет на высоком государственном уровне 18 мая. Страна чествует кыргызстанок, которые не ради регалий и наград, не ради почестей вершат историю нашего государства и делают ее по-настоящему великой своей волей, выдержкой, талантом, самоотверженностью. Их успехи в разных областях жизни - лучший пример мотивации и неудержимого стремления идти к своей цели, даже когда на их пути встают преграды.

Казалось, от радости, улыбок, цветов, пожеланий было тесно в большом зале Национальной библиотеки, где вчера в преддверии такого замечательного праздника собрались счастливые и нарядные представительницы прекрасной половины из разных регионов Кыргызстана.

- Мать - это понятие без ограничений во времени, в пространстве, без национальных различий и географических пространств. Мать во всем мире это - мать. Женщинам всех народов и во все времена присущи такие глубинные качества, как крепкая вера, сильная любовь, подлинная сила духа, а также милосердие, сострадание и отзывчивость. И День матери - еще один замечательный повод сказать добрые слова самому родному человеку. Только мать любит детей всем сердцем, радуется их успехам и прощает ошибки. Эта безусловная любовь как надежная защита сопровождает нас всю жизнь, согревает и оберегает, учит верить, мечтать, преодолевать трудности и добиваться побед. Дорогие подруги! Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия, исполнения надежд. Пусть в вашем доме живут тепло и гармония, - пожелала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

Искренние, близкие и понятные каждой женщине-матери слова вызвали буквально бурю эмоций. В этих овациях чувствовались и уважение, и доверие, и благодарность президенту Конгресса женщин Замире Акбагышевой. За тридцать с лишним лет конгресс сплотил более полумиллиона женщин нашей страны, благодаря его успешным проектам окрыляет многих из них в разных жизненных ситуациях, помогает поверить в свои силы, получить профессию, начать свой бизнес.

Об успехах кыргызстанок в разных областях деятельности, о самой, пожалуй, сложной и ответственной в их жизни цели – воспитании сыновей и дочерей, конгресс рассказывает в великолепной серии книг – "Энциклопедия женщин Кыргызстана". На этом торжестве состоялась также церемония награждения, которая, как справедливо заметила наша известная поэтесса Дария Кайбылдаева, посвящена заметным достижениям и незаметным подвигам кыргызстанок. Сорок женщин из разных регионов страны были награждены медалями Конгресса женщин "Образцовая мать", "За трудовую доблесть" и "За лидерство". Все они трудятся в разных отраслях, у них разные профессии, но всех их объединяют любовь и забота о своих детях, целеустремленность. Женщинам Кыргызстана Дария Кайбылдаева посвятила свои проникновенные, тронувшие сердца всех присутствующих стихи, которые зал слушал, без преувеличения, затаив дыхание, а потом взорвался аплодисментами. Такие они, женщины-матери Кыргызстана – и стойкие, и тонкие натуры! И каждая из них, по мнению Замиры Акбагышевой, достойна награды.

Среди них – Гульсина Надырбекова из Джалал-Абадской области. По словам моей собеседницы, она окончила кооперативное училище. Но по профессии работать не пришлось. "У меня другая профессия появилась – хранительницы домашнего очага, - рассказывает с улыбкой Гульсина. – Мы с мужем вырастили шестерых детей, старшая дочка работает в посольстве Кыргызстана в Корее, гордимся и другими своими сыновьями и дочерьми и радуемся внукам. Они тоже радуются за меня, передают поздравления с наградой и ждут, когда я приеду домой. А это для любой матери – самое главное". У подруги Гульсины – Гульмиры Токоевой тоже шестеро детей и уже тринадцать внуков. "Я счастливая мать, - говорит она. - Дети у меня замечательные, внимательные, трудолюбивые. Мы с мужем тоже очень гордимся ими".

Доктор медицинских наук, профессор Гульмира Баитова в своем поздравлении привела замечательные слова великого мудреца и философа Конфуция - "куда бы вы ни пошли, всегда следуйте туда всем сердцем". "Конфуций этими словами напоминает нам, что мы должны идти по жизненному пути с наполненными сердцами, не должны принижать себя и покоряться неуверенности, а уверенно продолжать путь с верой в себя. В этом и есть секрет радостной и мирной жизни – ценить то, что у нас уже есть, понимая, что счастье – это не конечная точка, а сам путь", - отметила профессор Баитова и как врач пожелала всем женщинам здоровья.

Хотя в разных странах мира День матери отмечают в разное время, удивительно то, что чувства, с которыми люди встречают этот праздник, одинаковы.

- Именно женщины являются главным центром притяжения внутри семьи, создавая в ней атмосферу любви и заботы, - сказала заместитель руководителя Русского дома Анастасия Брайловская. - Но не только домашний очаг сегодня является уделом прекрасного пола. Женщины добиваются впечатляющих результатов в разных сферах деятельности - в медицине, образовании, в продвижении прорывных высоких технологий, успешно ведут бизнес и укрепляют взаимопонимание и дружбу между странами.

Анастасия Брайловская передала поздравление женщинам руководителя Русского дома Альберта Зульхарнеева, в котором говорится: "Женщины Кыргызстана – это сила и нежность. Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие образования, сохранение межкультурного диалога, укрепление международных связей. И мы особенно ценим ваш вклад в сохранение языкового и культурного многообразия".

На торжестве прозвучало много добрых слов в адрес матерей от представителей международных организаций. Кыргызстанок поздравили супруга посла Ирана госпожа Зухра Ядегари и супруга посла Пакистана Фархат Батул. Госпожа Ядегари отметила, что мама - первое и главное слово в жизни каждого человека. Священное слово во всех языках мира. В этом слове скрывается особая энергетика, и каждый звук в нем пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью. Материнская любовь начинается задолго до нашего появления на свет, и это святое и светлое чувство мама проносит через всю жизнь. В Иране также отмечают праздник - День матери. В этот день женщин также поздравляют и дарят им цветы и подарки.

"В Пакистане тоже отмечается День матери, чтобы поделиться своими чувствами и выразить глубокую любовь к своим матерям", - сказала госпожа Фархат Батул. По ее словам, День матери - это возможность отдать мамам дань уважения за воспитание и передать им самую искреннюю любовь. По традиции в Пакистане государственные и частные организации, школы организуют красочные программы и поздравления в честь этого замечательного праздника.

Завершилось торжество праздничным концертом, в котором помимо профессиональных артистов, принял участие хор детской школы искусств им. Ж. Шералиева под руководством Ирины Аверковой. Дети исполнили известную и любимую всеми поколениями песню "Пусть всегда будет солнце". Женщины не удержались и подпевали юным исполнителям. А поскольку этот праздник отмечается в год 80-летия Победы, за которую женщины тоже "дни и ночи битву трудную вели", помогая тем самым своим мужьям, братьям, сыновьям в боях, прозвучала знаменитая песня "День Победы" в исполнении лауреата международных конкурсов М. Жанарбаева. В ней тоже упоминается о матерях, которые вдохновляли своих сыновей на Победу и которые встречали их со слезами радости на глазах.

"Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, пол-Земли, -

Этот день мы приближали, как могли", - пели проникновенно женщины-матери, искренне понимая и радость, и боль своих бабушек и матерей…