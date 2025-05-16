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ЦОН в ТЦ "Азия" в Бишкеке перешёл на новый график

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- Назгуль Абдыразакова
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С 17 мая изменяется график работы мини ЦОНа, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Садырбаева, 107 (на территории ТЦ "Азия"). Об этом сообщили в государственном учреждении "Кызмат".

Теперь отделение будет работать только в будние дни - с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). Суббота и воскресенье объявлены выходными.

Ранее мини ЦОН обслуживал граждан по линии паспортных услуг и в выходные дни. Решение об изменении графика принято в целях оптимизации рабочего процесса и повышения качества обслуживания за счёт более равномерного распределения нагрузки в будни.

ГУ "Кызмат" призывает граждан заранее планировать визит с учётом новых условий. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 119 (звонок бесплатный).


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URL: https://www.vb.kg/445980
Теги:
ЦОН, Бишкек
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