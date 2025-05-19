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Вечер бокса ABL пройдет 25 мая в Оше

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- Самуэль Деди Ирие
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25 мая на Центральном стадионе города Ош состоится очередной вечер профессионального бокса, организованный ABL (Asian Boxing League). Начало мероприятия запланировано на 19:00 часов.

Зрителей ждут зрелищные поединки, участие известных боксеров и насыщенная спортивная атмосфера. ABL продолжает радовать поклонников бокса яркими шоу и высококлассной организацией.

Билеты на мероприятие доступны для приобретения онлайн через сайт Kassir.kg.

Организаторы рекомендуют не откладывать покупку билетов, так как ожидается большой интерес со стороны болельщиков.


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URL: https://www.vb.kg/445982
Теги:
бокс, Ош
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