Вечер бокса ABL пройдет 25 мая в Оше

25 мая на Центральном стадионе города Ош состоится очередной вечер профессионального бокса, организованный ABL (Asian Boxing League). Начало мероприятия запланировано на 19:00 часов.

Зрителей ждут зрелищные поединки, участие известных боксеров и насыщенная спортивная атмосфера. ABL продолжает радовать поклонников бокса яркими шоу и высококлассной организацией.

Билеты на мероприятие доступны для приобретения онлайн через сайт Kassir.kg.

Организаторы рекомендуют не откладывать покупку билетов, так как ожидается большой интерес со стороны болельщиков.