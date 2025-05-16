В одной бишкекской квартире прописывали по 20 детей ради места в школе

В ходе проверок мэрия города Бишкек обнаружила случаи массовой фиктивной регистрации детей в жилых помещениях, закреплённых за определёнными школами. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в некоторых квартирах зарегистрировано свыше 20 несовершеннолетних, которые фактически не проживают по указанным адресам.

Такие действия направлены на получение места в конкретных школах и нарушают принципы равного доступа к образованию, нанося ущерб законным семьям. Все выявленные факты переданы в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер.

Мэрия сообщает, что дети, не проживающие по месту регистрации, будут отчислены из школ и направлены для обучения по месту фактического проживания в пределах соответствующего участка.

Также органы социальной защиты проверят условия жизни таких детей, а службы ЖКХ выставят счета за коммунальные услуги исходя из количества зарегистрированных жильцов.

Мэрия призывает родителей и жителей воздержаться от мошенничества и фиктивной регистрации, предупреждая об административной и уголовной ответственности.

Работа по обеспечению прозрачности и порядка при зачислении в школы продолжается.