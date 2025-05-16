Асылбек кызы Аделя вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу

В Коломбо (Шри-Ланка) продолжается чемпионат Азии по боксу, где кыргызстанка Асылбек кызы Аделя уверенно пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинальном поединке она встретилась с представительницей страны-хозяйки - Нанаяккара Нанаяккарасам Карижж.

С первых секунд боя Аделя продемонстрировала высокий технический уровень и решительность. Благодаря точным ударам и тактическому преимуществу, она досрочно завершила бой в свою пользу. Убедительная победа позволила ей выйти в число лучших боксёрок турнира и продолжить борьбу за медали.

Поздравляем Аделю с блестящей победой и желаем удачи в предстоящем полуфинале!