Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Асылбек кызы Аделя вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу

149  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Коломбо (Шри-Ланка) продолжается чемпионат Азии по боксу, где кыргызстанка Асылбек кызы Аделя уверенно пробилась в полуфинал турнира. В четвертьфинальном поединке она встретилась с представительницей страны-хозяйки - Нанаяккара Нанаяккарасам Карижж.

С первых секунд боя Аделя продемонстрировала высокий технический уровень и решительность. Благодаря точным ударам и тактическому преимуществу, она досрочно завершила бой в свою пользу. Убедительная победа позволила ей выйти в число лучших боксёрок турнира и продолжить борьбу за медали.

Поздравляем Аделю с блестящей победой и желаем удачи в предстоящем полуфинале!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445986
Теги:
бокс, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  