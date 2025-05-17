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Сборная Кыргызстана начинает подготовку к отбору ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках заключительных матчей третьего раунда отборочного этапа Чемпионата Мира 2026 Национальная сборная Кыргызской Республики приступит к подготовке в конце мая.

Учебно-тренировочный сбор стартует 26 мая в Бишкеке, после чего команда продолжит подготовку в Саудовской Аравии, куда футболисты прибудут 30 мая. Там сборная проведёт финальные тренировки перед важным выездным матчем против сборной КНДР, который состоится 5 июня в Эр-Рияде.

Через пять дней, 10 июня, Кыргызстан примет на домашнем поле команду Объединённых Арабских Эмиратов.

Состав национальной команды на подготовительный сбор будет объявлен в ближайшее время. Главным тренером сборной является Максим Лисицын.

Поддержка болельщиков и качественная подготовка станут ключевыми факторами в стремлении кыргызстанских футболистов успешно выступить на заключительном этапе отбора к мировому первенству.


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URL: https://www.vb.kg/445992
Теги:
футбол, Кыргызстан
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