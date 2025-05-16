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Автобус № 1 до Ала‑Арчи снова начал курсировать в Бишкеке (схема)

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек по многочисленным просьбам горожан возобновлен автобусный полуэкспресс-маршрут №1 до природного парка Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Конечные остановки маршрута расположены на площади имени Т. Усубалиева (пересечение бульвара Эркиндик и ул. Абдымомунова) и в природном парке Ала-Арча.

На маршруте будут задействованы современные 12-метровые автобусы марки ISUZU, работающие на сжиженном газе в количестве 6 штук. Интервал движения составит 20-30 минут.

Отметим, что автобусы будут курсировать ежедневно с 08:00 часов до 19:00 часов и будут останавливаться будут только на обозначенных остановках. Стоимость проезда при оплате наличными составит – 50 сомов, при безналичной оплате – 40 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/445997
Теги:
Ала-Арча, Бишкек, автобусы
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