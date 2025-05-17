Адвокаты направляют жалобу в ООН по делу о смерти Азимжана Аскарова

Адвокаты правозащитной организации "Бир Дуйно-КР" готовят обращение в Комитет ООН по правам человека по факту смерти узника совести Азимжана Аскарова, который умер в заключении в 2020 году.

Несмотря на решения суда, признанные законными, следственные органы на протяжении пяти лет не провели полноценного расследования обстоятельств смерти Аскарова. Суд обязал устранить нарушения, однако следствие игнорирует требования закона.

В связи с этим адвокаты намерены обратиться в Комитет ООН, так как дальнейшие жалобы внутри страны не дают результата.

"Дело Аскарова остаётся болезненным вопросом для Кыргызстана. Обвинения в его адрес не подтверждаются фактами, он стал жертвой трагических событий", - отмечают правозащитники.