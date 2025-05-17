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В Бишкеке прошёл кыргызско-корейский фестиваль дружбы

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичной школе №2 Ленинского района состоялся кыргызско-корейский фестиваль дружбы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, фестиваль уже более 20 лет проводится как добрая традиция школы. Он направлен на укрепление культурных связей между Кыргызстаном и Республикой Корея и вызывает большой интерес у школьников. Участники мероприятия знакомятся с корейской культурой, языком, историей, национальными традициями и видами спорта.

С 2003 года в школе регулярно проходят мероприятия, посвящённые дружбе двух стран. А с 2021 года на базе школы студенты-волонтёры из Кореи организуют летний лагерь, который стал популярным среди учащихся. Его отличают атмосфера взаимопонимания, сотрудничества и веселья.

Корейский язык в СОШ №2 преподается с 2001 года - на основании культурного соглашения между правительствами Кыргызстана и Республики Корея. Сегодня язык изучают ученики с 3 по 11 классы. Ребята проявляют живой интерес к культуре и современной жизни Кореи, активно участвуют в занятиях и фестивалях.


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URL: https://www.vb.kg/446000
Теги:
Южная Корея, фестиваль, школа, Бишкек
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