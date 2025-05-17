На Иссык-Куле открыли Ситуационный центр МВД

В Иссык-Кульском районном отделе внутренних дел состоялось торжественное открытие нового Ситуационного центра, созданного по поручению министра внутренних дел КР Улана Ниязбекова для повышения уровня общественной безопасности в курортном регионе.

Центр оснащён современными технологиями и видеонаблюдением. На церемонии открытия присутствовали начальник УВД Иссык-Кульской области генерал-майор милиции Мурат Боровнов, аким района Жапарбек Ормонов, начальник РОВД Акылбек Бекишев, председатель горкенеша Чолпон-Аты Эльдияр Молдобеков, ветераны и сотрудники милиции.

В связи с туристической привлекательностью Иссык-Кульской области, особенно летом, в местах массового скопления людей на улицах, в школах и детсадах уже установлено 132 камеры видеонаблюдения. До 1 июня их число увеличится до 200. Часть камер оснащена системами распознавания лиц и автомобильных номеров.

Ситуационный центр работает в круглосуточном режиме, передаёт данные в УВД области и Министерство внутренних дел в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на происшествия, предупреждать правонарушения и координировать действия подразделений.

Это один из шагов в направлении цифровизации МВД и укрепления общественного порядка в популярных туристических зонах страны.