Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.53 - 98.52

На Иссык-Куле открыли Ситуационный центр МВД

107  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульском районном отделе внутренних дел состоялось торжественное открытие нового Ситуационного центра, созданного по поручению министра внутренних дел КР Улана Ниязбекова для повышения уровня общественной безопасности в курортном регионе.

Центр оснащён современными технологиями и видеонаблюдением. На церемонии открытия присутствовали начальник УВД Иссык-Кульской области генерал-майор милиции Мурат Боровнов, аким района Жапарбек Ормонов, начальник РОВД Акылбек Бекишев, председатель горкенеша Чолпон-Аты Эльдияр Молдобеков, ветераны и сотрудники милиции.

В связи с туристической привлекательностью Иссык-Кульской области, особенно летом, в местах массового скопления людей на улицах, в школах и детсадах уже установлено 132 камеры видеонаблюдения. До 1 июня их число увеличится до 200. Часть камер оснащена системами распознавания лиц и автомобильных номеров.

Ситуационный центр работает в круглосуточном режиме, передаёт данные в УВД области и Министерство внутренних дел в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на происшествия, предупреждать правонарушения и координировать действия подразделений.

Это один из шагов в направлении цифровизации МВД и укрепления общественного порядка в популярных туристических зонах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446002
Теги:
МВД, Открытие, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  