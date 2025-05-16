125 стипендий от Китая: как кыргызстанцам получить бесплатное образование

Китайская сторона вновь открыла двери для кыргызстанских студентов: на 2025–2026 учебный год выделено 125 образовательных стипендий для обучения в вузах и колледжах Синьцзян-Уйгурского автономного района. Информацию подтвердили в Министерстве образования и науки КР.

Программа охватывает как выпускников школ и колледжей, так и тех, кто уже получил высшее образование и планирует продолжить обучение в магистратуре или докторантуре.

Что предлагают

Стипендии позволяют бесплатно пройти:

• языковую подготовку и бакалавриат по программе 1+4;

• языковую стажировку и колледж по схеме 1+3;

• магистратуру и докторантуру - по отдельным направлениям.

Это часть долгосрочного сотрудничества между правительствами Кыргызстана и СУАР, направленного на подготовку квалифицированных специалистов.

Кто может участвовать

Возрастные ограничения зависят от уровня образования:

• до 25 лет - для поступающих в колледжи и бакалавриат;

• до 35 лет - для магистров;

• до 40 лет - для докторов наук.

Если кандидату ещё нет 18 лет, потребуется официальное согласие опекуна - гражданина КНР.

Как подать документы

Заявки принимаются только в электронном формате через платформу student.edu.gov.kg до 10 июня 2025 года включительно (до 23:59 по времени Бишкека).

Подача включает загрузку всех документов в формате PDF. Неполные заявки система не примет.

Какие документы нужны

Набор документов отличается в зависимости от уровня образования. Ниже - общий список (все справки должны быть свежими - выданы не ранее 1 февраля 2025 года):

Для абитуриентов 1+4 и 1+3:

• Резюме (на русском или английском);

• Паспорт (срок действия - минимум до июля 2026 года);

• Заверенные копии и переводы аттестата/диплома;

• Справка об успеваемости (если выпускник);

• Сертификат HSK от 3 уровня;

• IELTS/TOEFL - необязателен, но приветствуется;

• Медицинская справка;

• Справка о несудимости.

Для магистратуры и докторантуры:

• Диплом бакалавра/магистра (или справка об обучении);

• HSK не ниже 4–5 уровня (в зависимости от ступени);

• Дополнительные грамоты, научные публикации - по желанию.

Что будет дальше

После окончания приема заявок проводится отбор в два этапа:

1. Техническая проверка на соответствие требованиям;

2. Конкурсный отбор - список 125 финалистов формирует независимая комиссия.

Китайская сторона затем утверждает окончательный состав стипендиатов.

Где уточнить детали

Горячая линия для консультаций:

+996 (312) 62 11 93

Звонки принимаются с 15:00 до 17:00 в рабочие дни.

Не упустите шанс бесплатно учиться за границей, получить диплом китайского вуза и открыть для себя новые возможности!

Автор: Тасиль Токтосунова