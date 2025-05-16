125 стипендий от Китая: как кыргызстанцам получить бесплатное образование

Китайская сторона вновь открыла двери для кыргызстанских студентов: на 2025–2026 учебный год выделено 125 образовательных стипендий для обучения в вузах и колледжах Синьцзян-Уйгурского автономного района. Информацию подтвердили в Министерстве образования и науки КР.
Программа охватывает как выпускников школ и колледжей, так и тех, кто уже получил высшее образование и планирует продолжить обучение в магистратуре или докторантуре.
Что предлагают
Стипендии позволяют бесплатно пройти:
• языковую подготовку и бакалавриат по программе 1+4;
• языковую стажировку и колледж по схеме 1+3;
• магистратуру и докторантуру - по отдельным направлениям.
Это часть долгосрочного сотрудничества между правительствами Кыргызстана и СУАР, направленного на подготовку квалифицированных специалистов.
Кто может участвовать
Возрастные ограничения зависят от уровня образования:
• до 25 лет - для поступающих в колледжи и бакалавриат;
• до 35 лет - для магистров;
• до 40 лет - для докторов наук.
Если кандидату ещё нет 18 лет, потребуется официальное согласие опекуна - гражданина КНР.
Как подать документы
Заявки принимаются только в электронном формате через платформу student.edu.gov.kg до 10 июня 2025 года включительно (до 23:59 по времени Бишкека).
Подача включает загрузку всех документов в формате PDF. Неполные заявки система не примет.
Какие документы нужны
Набор документов отличается в зависимости от уровня образования. Ниже - общий список (все справки должны быть свежими - выданы не ранее 1 февраля 2025 года):
Для абитуриентов 1+4 и 1+3:
• Резюме (на русском или английском);
• Паспорт (срок действия - минимум до июля 2026 года);
• Заверенные копии и переводы аттестата/диплома;
• Справка об успеваемости (если выпускник);
• Сертификат HSK от 3 уровня;
• IELTS/TOEFL - необязателен, но приветствуется;
• Медицинская справка;
• Справка о несудимости.
Для магистратуры и докторантуры:
• Диплом бакалавра/магистра (или справка об обучении);
• HSK не ниже 4–5 уровня (в зависимости от ступени);
• Дополнительные грамоты, научные публикации - по желанию.
Что будет дальше
После окончания приема заявок проводится отбор в два этапа:
1. Техническая проверка на соответствие требованиям;
2. Конкурсный отбор - список 125 финалистов формирует независимая комиссия.
Китайская сторона затем утверждает окончательный состав стипендиатов.
Где уточнить детали
Горячая линия для консультаций:
+996 (312) 62 11 93
Звонки принимаются с 15:00 до 17:00 в рабочие дни.
Не упустите шанс бесплатно учиться за границей, получить диплом китайского вуза и открыть для себя новые возможности!
Автор: Тасиль Токтосунова