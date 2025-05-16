В Бишкеке торжественно встретят альпинистку Асель Байбагышеву

Одна из самых ярких героинь кыргызского альпинизма, Асель Байбагышева, первая кыргызстанка, покорившая Эверест и несколько других восьмитысячников, возвращается в Бишкек.

Торжественная встреча состоится утром 17 мая, в 08:55, в международном аэропорту "Манас" (VIP-зал). Организаторы подчеркивают, что это не просто прибытие - а исторический момент, символ победы духа, силы и отваги кыргызских женщин.

Программа мероприятия включает:

– торжественную встречу Асель Байбагышевой в VIP-зале аэропорта;

– краткий брифинг для представителей СМИ;

– праздничное шествие в город.

На мероприятие приглашаются все желающие, а также журналисты и представители общественности.

Возвращение Асель Байбагышевой - это не только личная победа альпинистки, но и знаковое событие для всего Кыргызстана. Её достижение вдохновляет новое поколение, особенно девушек, на смелые мечты и большие цели.

Автор: Тасиль Токтосунова