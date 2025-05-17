В Сокулуке двое мужчин задержаны за похищение девушки

Сотрудниками ОВД Сокулукского района задержаны двое граждан по подозрению в похищении девушки с применением насилия и последующим насильственным удержанием ее в багажнике автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошёл 16 мая около 19:25 на объездной автодороге Бишкек – аэропорт Манас. Двое мужчин нанесли телесные повреждения 30-летней девушке, связали ей руки скотчем и против воли затолкали в багажник автомобиля, после чего попытались увезти в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что потерпевшая состояла в отношениях с одним из подозреваемых - 25-летним А.М. В тот день он приехал к ней вместе со своим другом, 24-летним Р.И. Между бывшими возлюбленными произошёл конфликт, в ходе которого А.М. избил девушку. Затем, по версии следствия, оба мужчины связали ей руки и спрятали в багажник.

17 мая подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС. По делу назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Автомобиль отправлен на специализированную штрафстоянку.

Следствие продолжается.