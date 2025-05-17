Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.53 - 98.52

В Сокулуке двое мужчин задержаны за похищение девушки

191  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ОВД Сокулукского района задержаны двое граждан по подозрению в похищении девушки с применением насилия и последующим насильственным удержанием ее в багажнике автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошёл 16 мая около 19:25 на объездной автодороге Бишкек – аэропорт Манас. Двое мужчин нанесли телесные повреждения 30-летней девушке, связали ей руки скотчем и против воли затолкали в багажник автомобиля, после чего попытались увезти в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что потерпевшая состояла в отношениях с одним из подозреваемых - 25-летним А.М. В тот день он приехал к ней вместе со своим другом, 24-летним Р.И. Между бывшими возлюбленными произошёл конфликт, в ходе которого А.М. избил девушку. Затем, по версии следствия, оба мужчины связали ей руки и спрятали в багажник.

17 мая подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС. По делу назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Автомобиль отправлен на специализированную штрафстоянку.

Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446012
Теги:
задержание, похищение, Сокулукский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  