Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

В Бишкеке прошла благотворительная дипломатическая ярмарка

244  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке Министерство иностранных дел Кыргызской Республики организовало ярмарку, приуроченную к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, представители более 15 дипломатических миссий и международных организаций, а также члены Клуба почётных консулов.

Гости могли попробовать блюда национальной кухни разных стран, а также приобрести уникальные ремесленные изделия и сувениры, отражающие культурное многообразие.

Концертная программа включала выступления кыргызских и зарубежных артистов, а также юных талантов из детских творческих коллективов с музыкальными и танцевальными номерами.

Все собранные на ярмарке средства направят на поддержку детских домов Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446013
Теги:
благотворительность, дети, Бишкек, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  