В Бишкеке прошла благотворительная дипломатическая ярмарка

В Бишкеке Министерство иностранных дел Кыргызской Республики организовало ярмарку, приуроченную к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, представители более 15 дипломатических миссий и международных организаций, а также члены Клуба почётных консулов.

Гости могли попробовать блюда национальной кухни разных стран, а также приобрести уникальные ремесленные изделия и сувениры, отражающие культурное многообразие.

Концертная программа включала выступления кыргызских и зарубежных артистов, а также юных талантов из детских творческих коллективов с музыкальными и танцевальными номерами.

Все собранные на ярмарке средства направят на поддержку детских домов Кыргызстана.