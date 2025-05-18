В Кыргызстане 82 специалиста прошли обучение по водоснабжению

В Бишкеке состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам программы по водоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, 82 специалиста успешно завершили программу повышения квалификации в сфере водоснабжения, реализованную Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) при поддержке кабинета министров и Министерства водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Программа направлена на развитие профессиональных навыков специалистов и сотрудников органов местного самоуправления в сельских районах, чтобы обеспечить устойчивую и качественную систему водоснабжения.

Обучение включало 10 направлений с двухнедельными гибридными курсами, мастер-классы, тематические семинары, выездные занятия на предприятиях, онлайн-курсы с международными экспертами и использование современного оборудования.

Итогом программы стало официальное тестирование и выдача сертификатов, подтверждающих квалификацию участников.

Программа способствует достижению Целей устойчивого развития, улучшая доступ к безопасной питьевой воде и инфраструктуру в сельских сообществах, а также формирует новое поколение экспертов в сфере водохозяйственного сектора.