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Глава кабмина в США провёл встречи с лидерами глобальных компаний

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В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел серию двусторонних встреч с руководителями крупных американских корпораций, представляющих различные секторы экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе конструктивных переговоров были обсуждены перспективные направления сотрудничества.

На встрече с региональным директором компании "Boeing" (Боинг), Павлом Чичко, акцент был сделан на возможностях расширения взаимодействия в авиационной сфере, включая модернизацию авиационной инфраструктуры Кыргызстана, развитие транзитного потенциала.

С вице-президентом компании "IBM" (АйБиЭм) по вопросам государственного управления и регулирования, Майком Харни, обсуждались конкретные шаги по внедрению передовых IT-решений и технологий IBM для повышения эффективности работы государственных органов, оптимизации процессов и ускорения цифровизации экономики Кыргызстана. Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности и защиты персональных данных.

В ходе встречи с директором компании "Starlink" (Старлинк), Ребеккой Хантер, рассматривались практические аспекты обеспечения широкого доступа к высокоскоростному интернету на всей территории Кыргызстана, в том числе в горных и отдаленных районах, с использованием передовых спутниковых технологий Starlink.

С партнером юридической фирмы "White & Case LLP" (Уайт энд Кейс ЭлЭлПи), Мэтью Дроссосом, обсуждались вопросы правового сопровождения инвестиционных проектов в Кыргызстане, совершенствования законодательства в сфере защиты прав инвесторов и улучшения инвестиционного климата, с целью создания максимально благоприятных условий для привлечения крупных международных компаний и обеспечения стабильности инвестиций.

Состоялась беседа с исполнительным директором-основателем компании "SinoPowell" (СиноПауэлл), Стивеном Пауэллом, посвященная возможностям привлечения инвестиций в проекты в сфере добычи полезных ископаемых, в частности, разработке месторождений критически важных минералов.

В ходе встречи с управляющим партнером "Cove Capital" (Коув Кэпитал), Пини Алтаусом, обсуждались перспективы инвестирования в энергетический сектор Кыргызстана, а также в проекты, связанные с добычей и переработкой критических минералов.

Во время всех встреч Адылбек Касымалиев подчеркнул твердую приверженность правительства Кыргызской Республики созданию максимально благоприятного инвестиционного климата, гарантированию защиты прав инвесторов и предоставлению всесторонней поддержки реализуемым проектам. Он также отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении передовых технологий, знаний и капитала для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня жизни граждан и реализации инновационных проектов.

В завершение рабочего визита, глава кабмина также ознакомился с деятельностью процессингового центра компании "VISA", (Виза) чтобы изучить передовой опыт и технологии в сфере финансовых операций.


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URL: https://www.vb.kg/446017
Теги:
США, сотрудничество, Кыргызстан, кабмин
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