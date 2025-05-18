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В ФРГ призвали убрать уроки каллиграфии из школьной программы

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Совет учащихся федеральной земли Нижняя Саксония в Германии призвал отменить уроки каллиграфии в школах и заменить их занятиями по печати на клавиатуре. Об этом 17 мая сообщила газета Bild.

"Вместо того чтобы тратить в два раза больше сил на форму письма, которая постепенно исчезает, следует специально пропагандировать безопасное использование цифровых письменных принадлежностей", - заявил председатель совета Маттео Файнда.

По его словам, требование использовать письменную форму "устарело и нереалистично", потому что для написания текстов стали чаще использоваться цифровые технологии.

"Если мы серьезно относимся к письму как к инструменту, то мы должны также осмысленно обучать ему - с целью, чтобы все учащиеся могли писать самостоятельно, эффективно и с радостью", - добавил Файнд.

Министр культуры Нижней Саксонии Юлия Вилли Гамбург, в свою очередь, высказалась против отказа от уроков каллиграфии, подчеркнув, что аккуратный почерк так же важен, как и правильное использование цифровых устройств.

"Абсолютно необходимо, чтобы вы всё равно научились писать правильно", - заявила Гамбург.

Кроме того, по словам главы Федерального общества образования и воспитания земли Нижняя Саксония Франца-Йозефа Мейера, одного почерка недостаточно, чтобы дети могли писать бегло и индивидуально.

"Отмена уроков каллиграфии будет иметь последствия для развития письменности и навыков письма", - заявил Мейер.


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URL: https://www.vb.kg/446019
Теги:
Германия, школа
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